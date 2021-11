La famille d’un Saskatchewanais mort en Ontario déçue par la lenteur de son rapatriement

Ken Millar est décédé le 4 novembre à l’âge de 61 ans après avoir lutté contre la COVID-19 pendant plus d'un mois. Il était l'un des 27 patients qui avaient quitté la province pour être soignés en Ontario.

Un de ses fils, Andrew Millar, affirme que le gouvernement de la province était mal organisé et ne leur a pas fourni d'aide lors du processus de rapatriement.

Il est clair qu'il n'avait pas besoin de ramener le corps de mon père. Le gouvernement faisait ça pour nous. Alors le gouvernement a pris son temps.

Andrew Millar explique que les lignes aériennes ont préféré ne pas le transporter parce qu’il avait été atteint de la COVID-19.

La dépouille, qui s’est retrouvée à Calgary, a finalement été rapatriée grâce à une maison funéraire de Saskatoon.

Le personnel de la maison funéraire s'est rendu en Alberta pour y récupérer le corps de Ken Millar, et ce, sans frais.

Les excuses de la SPSA

Dans un courriel envoyé à CBC, l’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan (SPSA) explique qu'il y avait des retards imprévisibles lors du rapatriement d'un mort soigné en Ontario. La SPSAAgence de sécurité publique de la Saskatchewan s'est excusée auprès de la famille.

Le président de la SPSAAgence de sécurité publique de la Saskatchewan , Marlo Pritchard, a aussi présenté des excuses mardi lors d'une conférence de presse provinciale.

J’ai envoyé mes plus sincères condoléances à la famille pour leur perte et pour ce retard inattendu. Je me suis excusé pour ce retard.

La SPSAAgence de sécurité publique de la Saskatchewan dit qu’elle enquêterait sur le cas de M. Millar afin de mieux soutenir d'autres familles en cas de besoin.

Avec les informations de Yasmine Ghania