Capteurs de CO2 dans les écoles : un déploiement à plusieurs vitesses en Outaouais

Le déploiement de quelque 90 000 lecteurs de dioxyde de carbone (CO2) au Québec a commencé, notamment dans la région. Contrairement à la date visée par le gouvernement du Québec, soit décembre prochain, les livraisons des capteurs sans fil et l'installation des capteurs filaires pourraient s'étaler jusqu’en juin prochain, selon les livraisons en cours et les priorités établies au sein des différentes commissions scolaires de l'Outaouais.

C’est notamment le cas de la Commission scolaire Western Québec (CSWQ), qui annonce avoir reçu pour l’instant 31 sondes pour une école seulement, sur les 30 que compte la CSWQCommission scolaire Western Québec .

Les sondes pour les autres écoles sont en commande. Nous planifions de les installer dans toutes les écoles d’ici juin 2022 , précise, dans une déclaration écrite, le directeur des ressources matérielles, de la technologie et du transport scolaire à la CSWQCommission scolaire Western Québec , Pascal Proulx.

Ces détecteurs sont fournis par Assek Technologie, entreprise qui a remporté l’appel d’offres du ministère de l’Éducation pour la région de l’Outaouais et qui fournira plus de la moitié des capteurs de CO2 commandés par le gouvernement du Québec.

Priorité 1, 2 et 3 Le ministère de l’Éducation du Québec a fixé des seuils de priorité pour le traitement des cas non conformes dépassant un taux de 1000 parties par million (ppm) : Priorité 1 : Concentration de CO2 supérieure à 2000 ppmparties par million . Des mesures correctives immédiates doivent être mises en place pour corriger la situation

Priorité 2 : Concentration de CO2 entre 1500 et 2000 ppmparties par million . Des mesures correctives doivent être mises en place rapidement pour corriger la situation

Priorité 3 : Concentration de CO2 entre 1000 et 1500 ppmparties par million . Des mesures doivent être mises en place, dans les meilleurs délais, pour améliorer la situation

Du côté du Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD), la réception des appareils va bon train. Des capteurs à batterie devraient être livrés le 26 novembre et boucler ainsi la liste des besoins dans les établissements de la priorité 1.

Le CSSDCentre de services scolaire des Draveurs souligne que l’ensemble des capteurs filaires attendus pour l’ensemble des écoles ventilées, pour un total de 689 appareils, a été reçu. Leur installation est toutefois considérée comme non prioritaire et devra être soumise à un appel d’offres.

L’installation des lecteurs de CO2 se fera par phase en respectant les priorités. Les directions d’établissement seront avisées avant l’installation des lecteurs de CO2 dans leur établissement , souligne notamment le CSSDCentre de services scolaire des Draveurs dans une lettre adressée en début de semaine aux parents d’élèves, pour expliciter la démarche liée à la réception et l’installation des lecteurs de dioxyde de carbone dans les écoles.

L’échéance annoncée de décembre 2021 sera respectée au Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO), du moins pour une partie des 1627 lecteurs commandés pour l’ensemble des classes et des locaux des écoles du CSSPO Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais .

Au total, 23 lecteurs sans fil pour des classes de priorité 2 sont déjà installés, tandis que l’installation de 291 lecteurs filaires ayant débuté en novembre, pour des classes de priorité moindre, sera terminée au courant du mois de décembre 2021.

Le CSSPO Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais indique ne pas être en mesure de dévoiler l'échéancier à venir tant que l’ensemble des lecteurs n’a pas été livré.

Un processus nécessaire, mais lent

Le déploiement au Québec de 90 000 capteurs de CO2 va permettre de poser des actions en cas de seuils dépassant les 1000 ppm. Photo : Radio-Canada

Gaz inodore, incolore, principalement produit par la respiration des occupants d’une pièce, mais aussi par la fumée du tabac ou par des appareils de combustion non ou mal raccordés, Santé Canada classe les enfants parmi les populations vulnérables au CO2.

On peut en réduire les niveaux et améliorer la qualité de l’air notamment en augmentant l'aération en ouvrant les fenêtres quand c’est possible, ou en actionnant un système de ventilation mécanique.

Le déploiement au Québec des 90 000 capteurs de CO2 qui se poursuivra dans les classes du préscolaire, du primaire, du secondaire, mais aussi de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes, va permettre de poser des actions si on dépasse le 1000 ppmparties par million , fait valoir la présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais (SEO), Suzanne Tremblay.

Mme Tremblay souligne cependant que le syndicat dénonce depuis longtemps la gestion de ce dossier par le ministre de Jean-François Roberge. On déplore la lenteur avec laquelle il a agi dans ce dossier. Ce n’est qu’au mois de juin, début juillet, qu’il est allé en appel d’offres pour acheter ces détecteurs, alors qu’on savait qu’on venait de sortir d’une troisième vague, et qu’on connaîtrait probablement une autre vague , rappelle la présidente du syndicat.

En calculant le taux de CO2, les détecteurs pourraient ainsi servir d’indicateur pour montrer si l'espace occupé est insuffisamment aéré, et donc propice à propager le virus de la COVID-19. Comme l’indique l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), les risques de transmission du virus de la COVID-19 sont plus élevés dans des espaces restreints, ventilés de façon inadéquate, à forte densité d’occupants et lorsque la durée d’exposition est prolongée .

Le rôle des enseignants reste à déterminer

Suzanne Tremblay, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais Photo : Capture d’écran

Les établissements plus anciens pourraient être avantagés, comme l’explique Patrice Lévesque, ingénieur et expert pour la Corporation des entrepreneurs en traitement de l'air et du froid (CETAF).

Une plus vieille école va être plus poreuse à l'air, donc va laisser pénétrer davantage d’air naturellement. De ce fait, la qualité d’air à l'intérieur devrait être légèrement supérieure à une école plus étanche, comme les nouvelles. Donc, dans une vieille école qui n’aurait pas eu son remplacement de fenêtre […], on devrait avoir une meilleure ventilation naturelle, même les fenêtres fermées , éclaire l’expert, ajoutant que la solution passe par un système de ventilation ou l’aération des espaces en dehors des heures de classe.

Les détecteurs pourraient jouer le rôle de rappel pour mettre en place les gestes adéquats. On espère que les règles seront clairement établies et que tout le protocole qui sera mis en place permettra de limiter les éclosions et que les règles soient très claires quant à l’utilisation de ces détecteurs à l’intérieur de nos écoles , poursuit Mme Tremblay, qui indique que le syndicat ignore pour l’instant de quelle manière les enseignants seront sollicités dans la gestion de ces détecteurs.

En avril dernier, une enquête de Radio-Canada révélait que de nombreuses irrégularités avaient biaisé le protocole de mesure du gaz carbonique (CO2), donnant des résultats situés en dessous de la réalité. Ces tests sur la qualité de l’air n'avaient pas été approuvés par la santé publique, contrairement aux affirmations du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

Avec les informations de Laurie Trudel et Aïda Semlali