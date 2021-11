Un organisme aide les parents noirs à comprendre le fonctionnement du système éducatif

Family Fuse, un organisme à but non lucratif de Windsor qui aide les parents noirs à bien comprendre le fonctionnement du système scolaire ontarien, a organisé mardi une séance photo au bord de la rivière Détroit.

Y ont participé des personnes d’origines diverses qui ont toutes en commun de soutenir la vision de Family Fuse, selon Christie Nelson, co-fondatrice de l’organisme.

La séance photo consacre le lancement de la deuxième année de campagne visant à construire l’unité dans la communauté , indique-t-elle.

Ce que nous avons appris en servant la population noire c’est que rien ne se fait dans un silo. Nous devons tous travailler ensemble si nous voulons vraiment travailler à la déconstruction des barrières systémiques qui affectent les personnes marginalisées. Une citation de :Christie Nelson, co-fondatrice de Family Fuse

Si Christie Nelson a décidé de s’impliquer pour apporter du soutien aux familles noires, c’est parce qu’elle a elle-même connu des difficultés dont elle a triomphé grâce au soutien de la communauté.

Christie Nelson veut aider à combattre les difficultés que connaissent les enfants noirs. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Elle explique n’avoir pas été acceptée dans la famille blanche de sa mère et n’avoir pas trouvé sa place dans la famille noire de son père en dépit de l’amour inconditionnel qui lui y était porté.

C’est l’environnement social dans lequel elle vivait, explique-t-elle, ainsi que l’école qu’elle fréquentait, qui lui ont rendu la vie plus facile parce qu'ils étaient multiculturels.

Elle considère donc comme essentiel le soutien que la communauté tout entière apporte aux individus marginalisés.

Comprendre le système

Mme Nelson affirme nèanmoins que de nombreux enfants noirs connaissent des difficultés dans les écoles qui sont souvent en lien avec leur couleur de peau.

Il faut se rendre compte que nos écoles encadrent nos enfants pendant six heures tous les jours et nous n’avons pas de contrôle sur ça , indique-t-elle.

Nous [les cofondatrices de l’organisme] avons toutes connu des expériences relatives au racisme, aux biais, à l'insécurité alimentaire, au succès académique. [...] Lorsque nos enfants ont commencé à être confrontés au racisme dans les écoles, nous avons dit que quelque chose devait changer. Une citation de :Christie Nelson, co-fondatrice de Family Fuse

Pour Blandine Lesage, consultante et bénévole chez Family Fuse, la séance photo organisée par l'organisme est une bonne occasion de créer de l’union dans la communauté.

Elle ajoute que la lutte contre les discriminations à l’intérieur du système scolaire doit être l’affaire de tout le monde.

Blandine Lesage se félicite du travail effectué par Family Fuse. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Mme Lesage pense qu’en plus de toutes les questions liées au racisme, l'organisme répond à d’autres besoins critiques puisque, selon elle, certaines des difficultés que rencontrent les enfants noirs sont dues aux difficultés que rencontrent leurs parents dans la compréhension du fonctionnement du système éducatif.

Il a été constaté que les enfants noirs ont beaucoup de difficultés dans le système éducatif ontarien. Des difficultés pour s’intégrer. [...] Et les parents aussi ne sont pas très participatifs, ils ne comprennent pas le système , indique-t-elle.

C’est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre. Une citation de :Blandine Lesage, bénévole

Danielle Parent partage elle aussi cet avis. Elle est enseignante à l’école E.J. Lajeunesse, bénévole au sein de Family Fuse, et a créé un partenariat entre l’organisme et le conseil scolaire Providence pour pouvoir mieux aider et équiper nos parents noirs et notre communauté noire qui œuvre dans nos écoles. [...] Il y a un manque de connaissance du système scolaire .

Danielle Parent pense qu'il est important que les parents comprennent le fonctionnement du système scolaire ontarien. Photo : Elvis Nouemsi Njiké

Notre système est très différent de ce qui existe en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient et les parents, même en ce qui concerne l’attitude vis-à-vis des enseignants, ne savent pas de quelle manière ils peuvent s’impliquer, quels sont leurs droits, comment ils peuvent aider leurs enfants. Une citation de :Danielle Parent, enseignante et bénévole

Mme Parent affirme que des ateliers virtuels ont été mis en place, animés bénévolement par des enseignants, pour aider les parents.