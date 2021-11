Des leaders rimouskois élus comme conseillers municipaux à Saint-Marcellin

Le président de l'Océanic de Rimouski, Éric Boucher, le directeur général des Grandes fêtes Telus, Sébastien Noël et la directrice générale des 57e Jeux du Québec, Chantal Pilon étaient de la bataille électorale à Saint-Marcellin.

Les deux premiers ont été élus sans opposition, mais la dernière a dû s'incliner devant la conseillère sortante du district numéro un Martine Vignola.

Éric Boucher et Sébastien Noël évoquent spontanément leur amour de leur nouveau lieu de résidence et le désir de contribuer à son développement pour expliquer leur décision de se lancer en politique municipale.

Sébastien Noël veut, lui aussi, miser sur le développement touristique notamment. Pour lui, la municipalité doit bâtir autour de ses acquis comme la Feste médiévale, mais elle doit aller plus loin et travailler à forger un développement touristique durable.

On est proche de la Réserve [Duchénier], on est proche de la ZECZone d'exploitation contrôlée , on est à une quinzaine de minutes du mont Comi. Ce sont des places qui sont merveilleuses, qui sont à découvrir. Le potentiel est là.

Une citation de :Sébastien Noël, conseiller municipal, district 3, Saint-Marcellin