Protéger les abeilles du froid nord-ontarien

Dans le Grand Sudbury, ce sont 350 000 abeilles à miel qui dépendent des soins prodigués par les employés et les apiculteurs de Science Nord pour traverser l’hiver.

On les garde le plus au chaud possible avec un peu d’insolation , explique Meghan Mitchell, scientifique à Science Nord. On les nourrit de temps en temps, avec du sucre et de l’eau.

Grâce à différentes techniques, les abeilles réussissent à se réchauffer et à garder la température de leur ruche dans les 20 ºC, même lors des journées où le thermomètre extérieur frôle 0 ºC.

La reine se place au centre, à l’endroit le plus chaud , explique Mme Mitchell.

Ensuite, les abeilles travailleuses se relaient dans des endroits plus froids, comme aux extrémités de la colonie, ajoute-t-elle.

Meghan Mitchell est une scientifique de Science Nord. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Des hivers mortels

L'année dernière, les membres de l'Association canadienne des apiculteurs professionnels rapportaient avoir perdu en moyenne 23 % de leurs colonies.

Dans le Nord de l'Ontario, les taux de mortalité sont souvent plus élevés.

On a des hivers assez froids, assez longs , explique Gabrielle Nadeau, apicultrice chez Ruchers Nord à Kapuskasing.

L'entreprise de Gabrielle Nadeau regroupe ses ruches d'abeilles en groupe de quatre avant de les revêtir. Photo : Gabrielle Nadeau

Pour protéger ses trentaines de ruches, Mme Nadeau fait des groupes de quatre et les emballe ensemble.

L’objectif est que la neige puisse s’accumuler autour des ruches sans laisser entrer l’humidité, qui peut s’avérer mortelle pour des abeilles combattant le froid, le peu de nourriture et la maladie dans des espaces très restreints.

Mme Nadeau et son frère pratiquent l’apiculture depuis plus de 10 ans, mais même cette solide expérience dans le domaine ne parvient pas à prévenir les décès d’abeilles au cours de l’hiver.

Mon taux de mortalité est de plus de 50 % admet-elle. Quand ça monte à 80 %, ça devient problématique pour la production de miel.

Lorsque plus de 80 % de la ruche décède durant l'hiver, ça peut avoir un impact sur la production de miel. Photo : Gabrielle Nadeau

En plus de devoir combattre les intempéries, les apiculteurs doivent se méfier de la faune.

Les larves d’abeilles sont très nutritives pour les ours noirs , explique Mme Nadeau. Nos ruches ont déjà été attaquées par des ours. Maintenant, on a une clôture électrique.

L’importance des pollinisateurs

Science Nord crée des espaces d’apiculture pour sensibiliser les visiteurs à l’importance des espèces de pollinisateurs Canadiens.

Ce sont vraiment des animaux importants dans tous les écosystèmes , rappelle Mme Mitchell.

La ruche peut renouveler sa population au cours de l'été si les conditions propices à la reproduction sont présentes au printemps. Photo : Gabrielle Nadeau

Selon elle, les résidents de la région devraient s’assurer de ne pas poser de gestes qui pourraient nuire aux abeilles ou aux bourdons.

Posez-vous la question : est-ce que j’ai vraiment besoin de cueillir cette fleur ou cette plante? Un autre animal pourrait en avoir besoin. Une citation de :Meghan Mitchell, scientifique de Science Nord

Même si les abeilles à miel ne sont pas originaires du Nord de l’Ontario, elles ne font pas compétition aux espèces indigènes comme le bourdon. Ces derniers sont beaucoup plus efficaces à polliniser les plantes originaires de la région, puisqu’ils ont évolués en tandem avec la flore locale.

Avec les informations de Zacharie Routhier