COVID-19 : fermeture préventive de l’École Brassard-Saint-Patrice de Magog

Le Centre de services scolaire des Sommets explique que cette fermeture préventive sera du 17 au 19 novembre inclusivement, et inclut le service de garde .

La santé publique soutient que 33 cas ont été confirmés, et qu'ils sont répartis à tous les niveaux, avec 17 classes touchées par au moins un cas.

Neuf groupes d'élèves étaient déjà placés en isolement préventif au moment de la fermeture de l'école. Les élèves de ces groupes doivent s'isoler en attendant le résultat d'un test de dépistage, ou s'ils présentent des symptômes du coronavirus.

Quant aux autres groupes, ils n'ont pas à s'isoler en attendant le résultat de leur test.

L'unité de dépistage mobile se rendra au pavillon Saint-Patrice ce mercredi et jeudi. Les élèves de la 4e à la 6e année pourront se faire dépister mercredi, et les plus jeunes, ce jeudi.