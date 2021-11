Manque criant de personnel au Centre de radio-oncologie régional de Rouyn-Noranda

Il manquerait plus des deux tiers des technologues en radio-oncologie nécessaires pour ouvrir le Centre de radio-oncologie régional de Rouyn-Noranda.

Ces professionnels sont essentiels au fonctionnement du centre, puisque ce sont eux qui accueillent les patients et assurent le bon fonctionnement des équipements lors des traitements de radiothérapie.

Ce qu’on a comme information, c’est que pour ouvrir le centre, ça prend minimalement six technologues en place. Présentement, il pourrait y en avoir potentiellement deux, mais ce n’est pas suffisant , explique la représentante nationale de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) Claudie Beaudoin.

On nous a informés du fait que le Centre ne pouvait pas être ouvert, qu’on avait un enjeu [de recrutement]. Une citation de :Claudie Beaudoin, représentante nationale de l’APTS

Les représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) refusent de nous accorder une entrevue sur le sujet, mais assurent par courriel qu’ il n’est pas envisagé de reporter l’ouverture du Centre de radio-oncologie régional . Même s’ils admettent que le recrutement de personnel spécialisé constitue effectivement un défi pour l’organisation .

Les technologues en radio-oncologie doivent compléter une technique de trois ans au cégep avant de pouvoir pratiquer. Il y a cependant peu de finissants qui reçoivent leur diplôme chaque année.

Les cohortes qui entrent au début vont être réduites de beaucoup à la fin des trois années. Ce ne sont jamais de grosses cohortes qui sortent des cégeps et l’enjeu, c’est de convaincre les gens de venir travailler dans les régions , ajoute Claudie Beaudoin.

Claudie Beaudoin, représentante nationale de l'APTS pour l'Abitibi-Témiscamingue (archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Deux Cégeps offrent le programme en français au Québec. Au Collège Ahuntsic, il y a eu seulement entre 12 et 16 finissants chaque année entre 2019 et 2021. Au Cégep de Sainte-Foy, une dizaine d’étudiants graduent chaque année.

Ils doivent ensuite recevoir une formation supplémentaire sur les équipements qui seront utilisés par leur employeur. Dans le cas du Centre de radio-oncologie régional à Rouyn-Noranda, c’est le Centre universitaire de santé McGill qui doit offrir la formation.

Aucune infirmière embauchée pour le Centre de radio-oncologie

Une infirmière clinicienne devait aussi être embauchée pour prêter main-forte aux médecins spécialistes au sein du Centre de radio-oncologie.

Selon la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), le syndicat qui représente les infirmières, entre autres, les radio-oncologues ont accepté de commencer les activités sans cette ressource en raison de l’importante pénurie de main-d'œuvre infirmière dans la région.

Il manque près de 250 infirmières pour offrir les services en Abitibi-Témiscamingue.

Ouverture progressive prévue en 2022

Dans un communiqué publié en octobre, le CISSS-AT avançait que les premiers patients pourraient recevoir des traitements de radiothérapie dans la région à l’hiver 2022.

Ceci permettra de débuter les traitements de radiothérapie de façon progressive à l’hiver 2022, débutant par les cas palliatifs et cutanés, cancer du sein, cancer de la prostate, colorectal, et pour terminer, le cancer du poumon , peut-on lire dans le communiqué.

Depuis plusieurs années, les personnes atteintes de cancer en Abitibi-Témiscamingue devaient se déplacer à Gatineau ou Montréal pour recevoir des traitements de radiothérapie.