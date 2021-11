Joly, Freeland, Ng et Mendicino accompagneront Trudeau au sommet à Washington

Quatre ministres du Cabinet, dont deux dans de tout nouveaux portefeuilles, accompagneront le premier ministre Justin Trudeau lors de sa participation au Sommet des dirigeants nord-américains, qui réunira aussi le président américain, Joe Biden, et le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, jeudi à la Maison-Blanche.

La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, se rendra à Washington après avoir rencontré à Mexico son homologue, Marcelo Ebrard. Selon des responsables fédéraux, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, la ministre du Commerce international, Mary Ng, et le nouveau ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, se joindront également à M. Trudeau lors de ce sommet.

Ce sera la première fois que les trois dirigeants nord-américains se rencontreront en personne depuis le dernier sommet trilatéral, au Canada en 2016. Le président américain Donald Trump avait rompu avec cette tradition pendant son mandat.

J'ai toujours adopté une approche "Équipe Canada", je continuerai [de le faire] , a déclaré Mme Ng mardi, avant la réunion du Cabinet.

Le travail que moi et ce gouvernement avons fait – et vous nous avez vu le faire continuellement – est de défendre les intérêts canadiens et de veiller à ce que nos travailleurs canadiens et nos industries canadiennes continuent d'avoir accès au marché [américain], un partenaire commercial important pour le Canada , a-t-elle poursuivi.

M. Trudeau avait indiqué lundi que sa priorité serait de lutter contre le « Buy American », la doctrine protectionniste de longue date que M. Biden a adoptée et promue comme un principe clé de son titanesque programme d'infrastructures de 1200 milliards de dollars.

Le Canada et le Mexique sont tous deux particulièrement préoccupés par le crédit d'impôt proposé par le président Biden pour l'achat d'un véhicule électrique, d'une valeur pouvant atteindre 12 500 $, qui, selon les critiques, serait trop axé sur les voitures et les camions construits aux États-Unis et par des travailleurs syndiqués.

Reconstruire en mieux

La ministre Ng a indiqué mardi qu'elle voulait rappeler l'importance pour les trois partenaires de l'intégration des chaînes d'approvisionnement. Nous avons un objectif commun de lutter contre les changements climatiques et de construire un secteur automobile, et le secteur automobile du futur est celui des véhicules électriques. Alors j'ai bien l'intention de défendre les intérêts du Canada.

Le président Biden, dont les taux d'approbation dans les sondages ont atteint de nouveaux creux ces dernières semaines, a remporté une rare victoire bipartite, lundi, en signant son projet de loi d'infrastructure de 1200 milliards de dollars, après une bataille acharnée au Capitole.

La deuxième partie de son ambitieux programme Reconstruire en mieux (Build Back Better) – une enveloppe de 1750 milliards de dépenses sociales et de mesures d'atténuation des changements climatiques, y compris le crédit d'impôt pour les véhicules électriques – est le prochain projet de loi à être déposé pour adoption à la Chambre des représentants, peut-être avant la fin de la semaine.

Ce nouveau volet fait face à un débat encore plus difficile au Sénat, divisé 50-50, où le sénateur démocrate modéré de Virginie-Occidentale, Joe Manchin, a déjà exprimé des doutes sur le crédit d'impôt.

Par ailleurs, les sénateurs en général s'inquiètent de plus en plus de l'inflation, qui dépasse actuellement les 6,0 % aux États-Unis.