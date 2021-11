Fort de Beaumont menacé : le comité d’urbanisme démissionne en bloc

Ils [les conseillers municipaux de Beaumont] ont nommé hier en catastrophe cinq membres qui n’ont aucune expérience et qui vont organiser et tenir la consultation de ce soir , indique Pierre-Paul Sénéchal, le président du Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM), en entrevue à l’émission Première Heure.

Le président de l’organisme qui fait la promotion des valeurs patrimoniales explique que le projet de développement du quartier résidentiel le Domaine Saint-Laurent est très controversé dans la communauté.

Je ne connais pas de précédent , estime M. Sénéchal, en faisant référence à la décision du conseil municipal de Beaumont de rétrocéder à un promoteur immobilier une partie du terrain public sur lequel le fort est situé.

Les restes du Fort de Beaumont, des ruines de deux bases de canon et une chambre à munitions, avaient pourtant été cités comme bien patrimonial par la Municipalité en 2014.

C’est très rare que les municipalités vendent des portions importantes de leurs parcs , commente M. Sénéchal.

La Municipalité veut intégrer les ruines de l'ancienne chambre à munitions à un parc pour enfants. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Importance stratégique du Fort

D’après ce dernier, le Fort avait une importance stratégique lors de la Première Guerre mondiale puisque la flotte allemande était puissante et qu’elle se rapprochait de l’Amérique du Nord.

De plus, le site du Fort est situé sur une des plus hautes falaises de la Rive-Sud qui donne directement sur le port de Québec et le sentier maritime.

Deux éléments absolument essentiels sur le plan stratégique dans le cadre d’un conflit armé , résume M. Sénéchal.

Les consultations publiques commencent à 20 h, à la salle paroissiale du Chemin du Domaine à Beaumont.