Sept idées de décorations de Noël à fabriquer soi-même

1 - Créer un globe de neige étincelant

Avec un simple pot en verre et un peu d’imagination, il est possible de réaliser un magnifique globe de Noël à secouer pour créer des tempêtes féériques. On colle une figurine ou une branche de sapin dans le couvercle du pot, on ajoute de l’eau et des paillettes et le tour est joué!

Quelques pistes d’inspiration :

2 - Former un calendrier de l’avent personnalisé

Plusieurs options sont possibles pour réaliser un joli calendrier de l’avent décoratif. On peut par exemple accrocher des enveloppes avec des activités pour chaque jour de décembre sur une ficelle, ou encore fabriquer de petits emballages en carton pour y glisser des surprises.

Quelques pistes d’inspiration :

3 - Concevoir une couronne de Noël unique

En utilisant un cintre souple en métal tordu pour former un cercle, il est facile de créer sa propre couronne de Noël. On y colle de petites boules de Noël, des pommes de pin et des agrumes séchés ou encore des bouchons de liège et le joli résultat est assuré.

Quelques pistes d’inspiration :

4 - Fabriquer ses propres bougies festives

Même si ce projet nécessite un peu plus de matériel, il s’agit d’un bel ajout dans son décor des fêtes qui pourra en plus répandre un doux parfum hivernal. Avec de la cire, des mèches à bougie en coton et un récipient qu’on réutilise, il est possible de créer de petites merveilles que tous sauront apprécier.

Quelques pistes d’inspiration :

5 - Confectionner des ornements originaux pour le sapin

Quoi de mieux pour personnaliser son sapin que de le décorer avec des ornements qu’on a soi-même fabriqués? On peut utiliser des pommes de pin, des bâtons de cannelle ou des agrumes séchées pour un style plus naturel et minimaliste, ou encore de la peinture, du carton ou de la pâte à modeler autodurcissante pour que les enfants s’amusent.

Quelques pistes d’inspiration :

6 - Bricoler des sous-verres et des marque-places pour embellir la table

À l’effigie de pères Noël, de bonhomme de neige ou encore de rennes aux nez rouges, beaucoup de choix festifs s’offrent pour bricoler des sous-verres et des marque-places. On peut aussi utiliser des cannes de bonbons pour créer un petit support à carton qu’on dépose dans les assiettes avec les noms des invités.

Quelques pistes d’inspiration :

7 - Réaliser de jolies boucles de toutes sortes

Avec de simples rubans festifs ou colorés, il est facile de concevoir des boucles de Noël à placer dans le sapin ou à afficher aux murs. On peut aussi ajouter des éléments de décoration ou les intégrer à des guirlandes de lumières.

Quelques pistes d’inspiration :