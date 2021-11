Québec annonce 475 M$ pour étoffer la Stratégie de développement de l’aluminium

C'est ce que le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a annoncé mardi lors d'une conférence de presse tenue à l'usine de la division Mecfor d'EPIQ Machinerie, à La Baie.

Selon le communiqué envoyé aux médias, sur les 75 M$ consentis pour la mise en œuvre de la SQDAStratégie québécoise du développement de l'aluminium , plus de 50 millions seront réservés pour la recherche et l'innovation. Les entreprises pourront bénéficier d'interventions financières évaluées à 250 M$ provenant du Fonds du développement économique. Investissement Québec prévoit pour sa part investir 150 M$ à même ses fonds propres pour soutenir la concrétisation de projets , peut-on aussi lire.

De plus, une subvention de 1,5 M$ est accordée à la Société de la Vallée de l'aluminium (SVA) afin d'appuyer la croissance des entreprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La SQDAStratégie québécoise du développement de l'aluminium 2021-2024 vise à renforcer la compétitivité de la filière québécoise, à stimuler les investissements et à mettre en valeur l'aluminium du Québec.

La première mouture avait été lancée en 2015 par le premier ministre libéral de l'époque, Philippe Couillard.

En entrevue lors de l'émission Place publique après la conférence, Pierre Fitzgibbon a admis que son annonce profitera au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une bonne partie, parce que sur les neuf alumineries au Québec, il y en a cinq qui sont situées ici dans la région. Le programme évidemment est national, mais on parle beaucoup d'investissements pour ce qu'on appelle le 4.0, donc l'optimisation des procédés. On parle beaucoup d'aluminium vert. Le Québec, on est privilégié d'avoir un environnement qui nous permet d'être peut-être les premiers au monde, à cause de la technologie Elysis , a-t-il mentionné, en ajoutant qu'elle est actuellement développée dans la région.

Une conférence de Rio Tinto mercredi matin

Le ministre Fitzgibbon était accompagné de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

Il ne s'agira cependant pas de leur seule conférence de presse où des investissements majeurs seront annoncés. Rio Tinto a convoqué en début d'après-midi mardi les médias pour une conférence de presse en vue d' annoncer un investissement important à ses installations du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle se tiendra mercredi à 10 h 30 à l'hôtel Delta à Jonquière.

Ivan Vella, chef de la direction de Rio Tinto Aluminium, ainsi que Sébastien Ross, directeur exécutif par intérim des Opérations Atlantique de Rio Tinto Aluminium, seront présents. Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, sera également de passage pour la deuxième fois en peu de temps. Il était venu le 5 octobre dernier pour rencontrer Ivan Vella et le chef de la direction de la multinationale, Jakob Stausholm.

Le 5 octobre dernier, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne avait visité l'Usine Vaudreuil de Rio Tinto avec le chef de la direction de Rio Tinto, Jakob Stausholm. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Le président du Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida (SNEAA) participera aussi à la conférence de presse.

Mise sur la glace en octobre 2019 en raison du faible prix de l'aluminium, la construction de 16 cuves de technologie AP-60 au Complexe Jonquière fait partie des possibles annonces. Les appels à investir ont été répétés lors des derniers mois, alors que le prix de l'aluminium est particulièrement élevé.