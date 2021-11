Un documentaire pour parler de la consommation de cannabis avec les jeunes

Ce documentaire d’une quarantaine de minutes est intitulé Es-tu game… d’infiltrer leurs réalités? Il s’agit du quatrième et ultime projet dévoilé par la Table de concertation en santé mentale et dépendance. Accompagné d’un guide d’animation, il sera surtout utilisé pour amorcer la discussion sur la consommation de cannabis avec les jeunes du territoire.

Ce que le documentaire nous permet, c’est de présenter la réalité, le portrait d’aujourd’hui. C’est quoi les habitudes de consommation chez notre monde, maintenant. C’est quoi la perception que les gens ont par rapport à la consommation de cannabis. Avec la légalisation, nous, comme intervenants, on avait beaucoup de questions. Comment on peut amener ça comme sujet de discussion et comment on peut éviter la banalisation , explique Carole Boucher, présidente du Regroupement des partenaires en développement social d’Amos-région.

Carole Boucher, présidente du Regroupement des partenaires en développement social d'Amos-région. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Sept témoignages

Le documentaire présente les témoignages de sept personnes de la région d’Amos qui ont vécu ou vivent avec une dépendance au cannabis ou à d’autres substances. Ils se sont ouverts avec beaucoup de générosité sur les débuts de leur consommation, ses effets sur leur vie, leur cheminement respectif, les symptômes de sevrage pour ceux qui ont cessé de consommer et comment ils entrevoient l’avenir.

L’objectif, c’est vraiment de montrer que ça existe, qu’il y a des gens qui s’en sont sortis, des gens qui consomment encore. Toute la réalité est là. L’objectif, ce n’est pas de taper sur les doigts des gens, mais de dire qu’il y a une façon de le faire, tout comme l’alcool, de consommer avec modération, avec un contrôle , fait valoir le chargé de projet Luc Valcourt.

Trois des artisans du projet de documentaire: le travailleur de rue Raphaël Connelly, le réalisateur François Munger et le chargé de projet Luc Valcourt. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ce sont des gens qui se sont ouverts à nous dans ce processus documentaire d’une façon incroyable. D’aller chercher ces histoires-là, d’aller chercher le vécu de la personne directement qui s’ouvre à nous, ç’a été ça l’expérience aussi de ce documentaire-là , souligne pour sa part le réalisateur du documentaire, François Munger, de MédiAT.

Présent dans le documentaire comme intervenant ressource, le travailleur de rue Raphaël Connelly est très heureux de pouvoir compter sur ce nouvel outil. C’est un outil qu’on va pouvoir présenter dans les écoles pour alimenter la discussion avec les jeunes. C’est quoi la réalité des personnes qui consomment? C’est quoi la réalité du cannabis? C’est quoi les risques? Et oui, ça se fait de consommer de manière récréative, de manière raisonnable, de pouvoir discuter sans être moralisateur et d’ouvrir une porte pour les sensibiliser à comment le faire, si jamais ils viennent à le faire , affirme-t-il.

Fiers d’avoir participé

Sam-Joey Kistabish livre son témoignage dans le film. Sa dépendance lui a fait tout perdre. Il a réussi à reprendre sa vie en main depuis et il tenait à partager son vécu, même si l’expérience n’a pas été facile. Ça m’a fait beaucoup revivre des émotions que j’avais vécues. J’ai eu beaucoup de misère au début à m’ouvrir. Il a fallu qu’ils me posent les bonnes questions. Mais je suis bien content, c’est très beau ce qu’ils ont monté. Je suis fier de ce que j’ai fait , a-t-il confié après le visionnement.

Des participants au documentaire. Devant: le chargé de projet Luc Valcourt et François Fournier. Derrière: le réalisateur François Munger, Sam-Joey Kistabish et le travailleur de rue Raphaël Connelly. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

François Fournier tenait aussi à participer. Sa dépendance à la cocaïne et à l’alcool a causé beaucoup de dommages dans sa vie. Mais il a réussi à s’en sortir. De revoir son témoignage l’a beaucoup touché.

J’ai passé trois quarts d’heure à jaser avec les gars et là, de voir ces trois ou quatre petites séquences-là, de voir le montage, l’impact que ça a… c’est venu me bouleverser comme si je ne l’avais jamais dit, comme si je ne l’avais jamais entendu. Je suis vraiment content d’avoir participé , indique-t-il.

Pas une large diffusion