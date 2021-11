La forêt boréale, un monde en couleurs par l’artiste peintre Cyril Parent

L’exposition a lieu mercredi à la Salle Précieux Sang, à Winnipeg, entre 16 h et 21 h, en présence de l’artiste.

Les tableaux sont réalisés à la peinture acrylique et au couteau, choix personnel de Cyril Parent qui confie qu’il adore travailler au couteau car la peinture glisse bien et on peut bien mélanger les couleurs entre elles .

Les toiles mêlent la peinture réaliste et le graphisme, les deux passions de l’artiste. C’est une partie de moi que vous allez voir, comment je pense, ce que je vois quand je me balade dans la forêt boréale .

La chaise bleue est une autre oeuvre de Cyril Parent. Photo : Cyril Parent

Il rend aussi hommage aux paysages canadiens qui l’inspirent, comme il dit : Cela nous rend humbles de voir qu’on est si petit devant cette vaste beauté qui est là depuis des millénaires .

Un lieu magique

Pour Cyril Parent, la forêt boréale est un lieu magique qui l’inspire depuis presque cinquante ans et où il a l’habitude de se promener en famille.

En 1980, il a aidé à la construction d’un chalet pour son frère à l’est du lac Winnipeg : C’est notre territoire, on s’amuse, on adore ça . Cyril Parent y retrouve souvent ses frères et sœur pour y faire du canoë : On prend des photos. C’est l’inspiration des photos qui m’aident ensuite à créer .