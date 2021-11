Les mesures coupe-circuits créent plus d’achalandage dans certains restaurants

Sébastien Després tire profit de ces changements. Depuis les cinq dernières semaines, la clientèle a changé à son restaurant Moque-Tortue, à Shédiac.

On a vu qu'on a beaucoup plus de groupes qui viennent se rassembler, et jouer à des jeux de société. Les mesures ont eu un gros impact sur l'achalandage , affirme-t-il.

Selon Sébastien Després, les mesures coupe-circuits ont aidé son entreprise. Photo : Radio-Canada

Avant vendredi dernier, les rassemblements privés étaient interdits à Shédiac. Les gens devaient donc se rassembler dans des endroits publics, comme les restaurants.

Aujourd'hui, les clients demeurent nombreux malgré la fin des mesures coupe-circuits.

Je pense que pour plusieurs, c'est la même chose, les gens cherchent à être en sécurité, ils cherchent à se rassembler , explique Sébastien Després.

À l'entrée du restaurant, une preuve vaccinale est exigée. Même si on aimerait être en famille à la maison, at least, ici on peut dire que, on est vaccinés, en sécurité , déclare une cliente, rassurée.

Selon le chef et propriétaire du restaurant Les Brumes du Coude, Michel Savoie, l'achalandage est aussi plus important à Moncton. Photo : Radio-Canada

À Moncton, les mesures coupe-circuits sont toujours en place, ce qui avantage le restaurant les Brumes du Coude du chef Michel Savoie.

On voit qu'il y a des gens qui, normalement, viendraient en couple, mais là ils viennent avec leurs chums, leurs amis, donc c'est un peu comme des réunions. C'est la seule manière finalement de se voir , déclare-t-il.

Un achalandage bien accueilli

Moi je suis content. J’aime qu’on ne soit pas là, à attendre que les clients arrivent , soutient Michel Savoie.

Sébastien Després se dit, lui aussi, heureux d'être toujours en affaires.

La COVID, cela a été un temps très, très, très difficile pour nous, au Moque-Tortue, mais aussi pour la plupart des gens en tourisme, en restauration, etc. Ça fait que les mesures qui sont mises en place tout de suite, au moins, nous permettent de survivre.

Les rassemblements au restaurant lui semblent être un bon compromis, plus facile à digérer qu'une fermeture.