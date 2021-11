Les concerts de Noël dans le Parc seront de retour au centre-ville de Montréal

La porte-parole de l’événement, Brigitte Boisjoli, va donner le coup d’envoi le 3 décembre avec un spectacle qu'elle présente en compagnie des chanteuses country Guylaine Tanguay et Léa Jarry.

Elle y interprétera les plus grands succès des vedettes féminines du country, comme Loretta Lynn, Patsy Cline et Brenda Lee. Les concerts des 3 et 4 décembre seront diffusés en direct du centre-ville et retransmis sur YouTube.

La suite de la programmation, répartie en 11 soirées de spectacles, verra plusieurs artistes de la relève monter sur scène, mais aussi des noms bien connus. Il y aura, entre autres, Radio Radio, Alaclair Ensemble, Lary Kidd, Ariane Roy et Qualité Motel. Tous les détails sont sur le site web du festival.

Les enfants auront droit à leur événement, le 19 décembre : le Grand bal forain des tout-petits. De l’animation y sera offerte ainsi que des spectacles d’Ari Cui Cui et d'Atchoum, notamment.