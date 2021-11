L’organisme Ebyôn à la recherche d’un intervenant pour son nouveau centre de jour

Le besoin pour un tel centre dans l’est de Trois-Rivières est devenu une nécessité, explique la directrice de l’organisme Maryse Fortin. Des partenaires sur le terrain lui ont confirmé que l’itinérance était en augmentation dans ce secteur de la ville.

Depuis septembre dernier, nous accueillons plus de gens qui sont à risque d’itinérance et qui demandent de dormir sur le divan dans notre café communautaire ou de faire sécher leurs vêtements , poursuit-elle.

Mais pour permettre au projet de voir le jour comme prévu, un intervenant doit être embauché, alors que l’ouverture du nouveau centre est prévue pour le mois de décembre. Nous avons le financement pour mettre en place le projet, mais nous devons trouver rapidement un intervenant sinon nous pourrions perdre les sous dédiés à la ressource humaine , déplore Mme Fortin.

Ebyôn existe depuis plus de 30 ans et a pignon sur rue dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. L’organisme offre notamment la distribution alimentaire, le dépannage d’urgence, le café communautaire, de l’alphabétisation et de l’accompagnement psychosocial aux gens en situation d’itinérance.

Ce cri du cœur s’adresse donc aux intervenants sociaux. Les intéressés peuvent communiquer directement avec l’organisme.