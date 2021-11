Arrestation au métro Jean-Talon : une force justifiée, conclut un rapport indépendant

L’arrestation musclée de cette usagère du métro avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux au printemps dernier. Une vidéo tournée le 17 avril montrait deux inspecteurs de la STM frapper la femme qui résistait physiquement à son arrestation.

La vidéo mise en ligne ne permettait de voir qu’une partie de l’intervention des inspecteurs auprès de la femme. Celle-ci avait été interpellée après avoir sauté par-dessus les tourniquets de la station Jean-Talon sans payer son droit de passage.

Par souci de transparence, la STM avait demandé à Me Gaggino de procéder à l’audit indépendant des conclusions préliminaires de l’enquête interne menée par la société de transport, qui concluait à un usage raisonnable de la force dans les circonstances.

Scène troublante

Or, dans le rapport qu’il a déposé mardi, l’avocat reconnaît que la scène captée par le cellulaire d’un citoyen dans laquelle on voit une personne maintenue au sol être frappée par deux inspecteurs en uniforme de la STM a de quoi troubler et suscite en effet beaucoup de questions.

Cependant, après avoir évalué l’ensemble des preuves et les circonstances qui ont conduit à cette arrestation, Me Gaggino affirme être arrivé aux mêmes conclusions que les enquêteurs de la STM, à savoir que les inspecteurs impliqués dans l’événement étaient justifiés à user de la force et que cette force était raisonnable .

Après avoir regardé les images captées par les caméras de sécurité et écouté les bandes radio, l’avocat constate qu’aucune force excessive n’a été utilisée pour arrêter la femme. Les agents avaient notamment dû discuter 17 minutes avec elle afin d’établir son identité pour lui remettre un constat d’infraction.

Utilisation justifiée de la force

C’est lorsque la contrevenante tente de prendre la fuite que les choses se corsent et que les agents tentent de la maîtriser pour la menotter. Sur les bandes audio, note l’avocat, les agents lui ont clairement demandé à plusieurs reprises de mettre ses mains derrière son dos et de cesser de résister. Ce qu’elle n’a pas fait.

La femme a également blessé l’un des agents en le mordant, précise le rapport. Ce dernier a dû être traité à l’hôpital pour des blessures au bras et à une jambe.

Après avoir procédé à une analyse complète de l’événement, Me Marco Gaggino conclut que les deux inspecteurs de la STM ont agi de façon graduelle et dans le respect des règles, qu’ils étaient en droit d’utiliser la force pour maîtriser cette personne et de lui porter des coups de diversion pour mettre fin aux morsures.

L’étude des bandes audio n’a par ailleurs révélé aucune insulte, menace ou provocation de la part des agents lors de l’intervention.

Quatre recommandations

Après l’étude de ce cas, Me Gaggino fait quatre recommandations à la STM, notamment celle de revoir la disposition de ses caméras dans le métro, pour s’assurer qu’il n’y a pas d’angles morts dans les lieux où les inspecteurs sont susceptibles d’intervenir.

L’avocat spécialisé en déontologie policière encourage aussi la STM à munir ses inspecteurs et constables de caméras d'intervention avec capacité audio.

Il recommande également que la STM revoie, de concert avec les ressources externes en matière de sécurité, le processus de traitement et d’acheminement des demandes de renfort externe .

Enfin, Me Gaggino estime qu’une formation théorique et pratique sur la poursuite à pied, adaptée à la réalité de la STM, devrait être dispensée à ses agents pour les interventions souterraines.

De son côté, la STM prend acte du rapport de Me Gaggino et affirme qu’elle analysera ses recommandations.