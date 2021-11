Essipit et Mashteuiatsh menacent de recourir aux tribunaux pour protéger le caribou

Alors même que le Forestier en chef du Québec annoncera mercredi les résultats du calcul des possibilités forestières pour les scieries, usines à papier et autres industriels de la forêt, les communautés innues de Mashteuiatsh et d'Essipit menacent de recourir aux tribunaux si Québec ne prend pas de mesures concrètes pour protéger le caribou forestier.

Dans un communiqué envoyé aux médias, les représentants des deux communautés rappellent qu'elles ont instauré un moratoire sur la chasse au caribou, procédé à des suivis télémétriques, fermé des chemins forestiers et participé à de nombreuses tables pour protéger l'habitat de l'espèce en péril.

Elles accusent Québec de mettre en place une commission indépendante inutile ayant pour but de repousser à plus tard les actions concrètes qui doivent être posées pour sauvegarder le caribou .

La communauté innue de Mashteuiatsh est située sur les rives du lac Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Les deux communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord estiment même que le comportement du gouvernement est contraire au respect de leurs droits ancestraux ainsi qu'à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Selon elles, le cervidé est au cœur de l’identité et de la culture traditionnelle innue , ont-elles ajouté.

À moins d’actions rapides et satisfaisantes de la part du gouvernement du Québec, nous sommes prêts à déposer un recours devant les tribunaux, afin d’exiger le respect de nos droits ancestraux et des mesures de protection immédiates de l’habitat du caribou , est-il précisé dans le communiqué.

Les calculs du Forestier en chef

C'est mercredi à 14 h, à son bureau de Roberval, que le Forestier en chef, Louis Pelletier, présentera les résultats du calcul des possibilités forestières de la période 2023-2028 pour l’ensemble des régions du Québec. Cette étape établit les volumes de bois qui peuvent être récoltés par l'industrie forestière sur un territoire donné pour une certaine période de temps. Elle fait partie de la prévisibilité demandée par l'industrie.

Le Forestier en chef, Louis Pelletier, est basé à Roberval. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Une commission plutôt qu'un plan

Au début novembre, Québec a annoncé qu'il n'irait pas directement de l'avant avec sa stratégie de protection de l'habitat du caribou forestier. Il a plutôt été annoncé qu'une commission mènera une série d'audiences publiques dans certaines régions où vivent les caribous, notamment Charlevoix, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et la Gaspésie. Elle doit débuter à l'hiver 2022. Il a aussi été annoncé que des communautés autochtones ainsi que des résidents de ces régions seront consultés.

Ainsi, la Coalition avenir Québec (CAQ) ne pourra respecter sa promesse à l'effet que le plan serait déposé au cours du présent mandat, qui prendra fin avec les élections de l'automne prochain.

Les 155 000 hectares retirés sont situés dans le secteur de Matagami, dans le Nord-du-Québec. Photo : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Avec cette annonce, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs avait aussi annoncé que 155 000 hectares avaient été retirés de la possibilité forestière. Leur localisation a plus tard été confirmée. Techniquement qualifiés de paysages paludifiés, ils sont situées dans le secteur de Matagami, dans le Nord-du-Québec, tout juste à la limite nordique.

Taux de perturbation

Plusieurs groupes et scientifiques plaident pour une plus grande protection de l'habitat des caribous forestiers, car leur population est en déclin marqué. Ce sont notamment les chemins forestiers qui sont visés, alors qu'ils permettraient aux prédateurs du caribou de se déplacer plus facilement. Il est donc en ce sens demandé de réduire le taux de perturbation des forêts. De telles mesures auraient un impact sur les territoires où les compagnies peuvent récolter le bois.

À l'opposé, le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) plaide entre autres que c'est le réchauffement climatique qui pourrait jouer un rôle sur le déplacement des populations de ce cervidé.

Avec des informations de Gilles Munger