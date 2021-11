Des restaurateurs se tournent vers les contenants consignés pour emporter

Certains établissements ont même déjà implanté leur propre système de contenants consignés. C'est le cas du café La graine brûlée, rue Sainte-Catherine. Depuis plus d'un an, les clients y reçoivent leurs commandes dans des contenants en verre.

On a des contenants pour des salades, des repas chauds, des soupes. Ce sont tous des plats que les gens peuvent apporter à la maison et mettre au four, au lave-vaisselle, au micro-ondes , explique la copropriétaire Marie-Eve Koué.

La consigne, qui varie de 1 $ à 6,50 $ selon la taille du récipient, est ajoutée à la facture des clients. Ils sont remboursés quand ils rapportent le contenant.

L'initiative a été bien accueillie, dit Marie-Eve Koué. Elle estime que seulement un client sur 10 est mécontent de cette façon de faire. Je pensais qu'il y aurait vraiment plus de résistance. Puis ça me fait vraiment plaisir de voir que les gens adhèrent à ce point-là.

Dans le cadre de son règlement annoncé l'été dernier, la Ville de Montréal interdira la distribution de pailles, d'ustensiles et de contenants en plastique et en polystyrène à compter de mars 2023.

Les restaurateurs pourront se tourner vers des contenants recyclables et compostables, mais plusieurs projets pilotes visent à franchir un pas de plus : offrir des contenants réutilisables dans une perspective zéro déchet.

Tester des solutions de rechange

L'organisme La vague, dont la tasse consignée a déjà été adoptée dans 400 cafés du Québec, souhaite reproduire ce succès avec des contenants offerts en restaurant.

Quatre modèles de récipients consignés au coût de 7 $ seront testés au cours des prochains mois. Une trentaine d'établissements de l'arrondissement de Lachine, de la MRC de Roussillon et de la MRC de Lotbinière participeront au projet pilote.

L'objectif, c'est de remplacer 30 % des commandes à emporter vers le réutilisable , explique la cofondatrice de La vague, Aurore Courtieux-Boinot. J'ai bien hâte de connaître l'opinion des commerçants par rapport à différentes options. Dès qu'il y en a une qui nous satisfait, on va passer une grosse commande et rendre ça disponible partout au Québec.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'organisme La vague testera quatre contenants consignés dans le cadre d'un projet pilote chez une trentaine de restaurateurs. Photo : La Vague

La coopérative Retournzy veut quant à elle offrir un service clés en main aux restaurateurs. Ses contenants en acier inoxydable seront consignés au coût de 8 $. Les clients pourront ensuite les rapporter dans un établissement du réseau.

Nous, on collecte les contenants sales qui sont chez les restaurateurs, on les amène dans nos centres de lavage, on les lave, on les assainit et on les redistribue , explique France Gosselin, une des cofondatrices de Retournzy.

Un projet pilote réunissant une quinzaine de restaurateurs de la rue Notre-Dame, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, sera lancé cet hiver.

Ça prend effectivement une masse critique de restaurateurs pour créer ce réseau-là et qui font en sorte que c'est facile de ramener les contenants pour les utilisateurs finaux , ajoute Mme Gosselin.

Christophe Coltey, un des cofondateurs de la coopérative, testera lui aussi le système de consigne dans son restaurant, Caribou Gourmand, situé boulevard Saint-Laurent, dans le Mile-End.

Au tout départ, on espère avoir 20-25 % de clients qui vont embarquer, et vraiment, on a peut-être un objectif ambitieux, mais on voudrait aller jusqu'à 75 % assez rapidement , envisage M. Coltey.

Un système d'emprunt, comme à la bibliothèque

Et il n'y a pas que la consigne... Un système d'emprunt de contenants qui fonctionne avec une application mobile et un code QR sera testé à partir de cette semaine dans plusieurs restaurants du Plateau-Mont-Royal.

Tu n'as qu'à les retourner comme des livres à la bibliothèque en 14 jours et nous on les ramasse, on les lave et on les retourne aux commerces , explique Mishel Wong, la fondatrice de l'entreprise Bo.

Le code QR unique à chaque contenant permettra de savoir quel utilisateur a un contenant en sa possession. L'application mobile lui enverra un message pour lui rappeler de rapporter son contenant au bout de deux semaines, s'il ne l'a toujours pas fait.