Le Nouveau-Brunswick annonce une série d’initiatives pour les aînés

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick dévoile un nouveau plan qui vise à aider les aînés à rester chez eux le plus longtemps possible. Certains services offerts dans les foyers de soins seront notamment offerts aux aînés qui vivent à domicile.

Le gouvernement provincial tente ainsi de désengorger les hôpitaux, en offrant des soins et des services supplémentaires aux patients qui ne peuvent pas retourner chez eux, mais qui n’arrivent pas à obtenir une place dans un foyer de soins.

À l’heure actuelle, près d’un lit d’hôpital sur trois est occupé par une personne âgée qui pourrait bénéficier d’une meilleure qualité de vie si elle avait accès à des services adaptés à ses besoins précis , écrit le ministre du Développement social, Bruce Fitch, dans un communiqué de presse.

Le gouvernement souhaite surtout élargir des mesures déjà en place et étendre des projets pilotes.

Le programme Foyers de soins sans murs – déjà en place dans quatre établissements du Sud-Est et de la Péninsule acadienne – sera élargi à 16 autres établissements d’ici deux ans.

Un homme offre des soins à domicile à un homme plus âgé (archives). Photo : Associated Press / Darron Cummings

De plus, un partenariat sera créé entre le Programme extra-mural et 20 foyers de soins spéciaux afin de fournir des services cliniques et la technologie nécessaire pour effectuer des rendez-vous de suivi. Cela permettra aux aînés d’éviter de se déplacer si ce n’est pas nécessaire.

Et enfin, du personnel des soins de longues durées sera jumelé aux équipes qui déterminent si un patient peut recevoir son congé de l’hôpital. Ce service sera mis en place dans au moins dix hôpitaux de la province et aidera les personnes âgées à retourner chez elles après un séjour à l’hôpital, avec un plan pour assurer leurs soins.

Avec cette annonce, le gouvernement dévoile un autre élément de son plan de santé. Lundi, il a annoncé un plan pour offrir un meilleur accès aux médecins de famille pour les patients orphelins. Le plan complet doit être dévoilé mercredi.