Lumière sur les drag kings avec la pièce Rock Bière : le documentaire

La metteuse en scène Geneviève Labelle et la comédienne Mélodie Noël Rousseau, cofondatrices de la compagnie Pleurer Dans’ douche, sont des collègues, mais également des conjointes. Rock Bière est né il y a quelques années alors qu’elles cherchaient un sujet pour leur prochain projet de théâtre documentaire.

Étant un couple de femmes dans la vie et essayant de voir notre place dans la communauté queer à Montréal, on s’est demandé pourquoi il n’y avait pas de drag kings. On a entendu parler d’une compétition qui s’appelle Drag moi [au Cabaret Mado], et c’est là qu’on a créé le personnage de Rock Bière , explique Geneviève Labelle au micro de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18.

Début du widget Vimeo. Passer le widget? Fin du widget Vimeo. Retour au début du widget?

Une passion contagieuse

Mélodie Noël Rousseau s’est prêtée au jeu et a accepté d’incarner le personnage masculin, non pas sans hésitation; elle avoue que Geneviève a dû lui tordre un peu le bras. J’étais très craintive de me lancer dans le monde de la drag, affirme-t-elle. Juste l’idée de personnifier un homme, je ne pouvais pas concevoir ça.

Mais, comme pour plusieurs choses dans la vie, il suffisait d’y goûter. La comédienne a eu le coup de foudre pour l’art de la drag; un amour qui s’est même propagé à Geneviève Labelle, qui a créé son propre personnage, RV Métal.

L’intérêt pour la drag au féminin de Geneviève et Mélodie a rapidement fait boule de neige. On donne l’exemple à d’autres qui pourraient avoir le goût d’en faire, et on voit déjà des répercussions. En 2018, il y avait 3 drag kings, et aujourd’hui, il y en a 12 à Montréal , affirme Geneviève.

Dénoncer le patriarcat en misant sur les stéréotypes

Rock Bière : le documentaire propose de plonger le public dans une soirée de cabaret de drag kings, ponctuée d’interprétations de chansons rock en synchro (lipsync). Tranquillement, le show se déconstruit à travers l’histoire des drag kings en général. On ouvre sur l’histoire des drag kings à partir du 19e siècle; tout ça avec une narration de François Parenteau , explique Geneviève Labelle.

À l’instar des premières drag queens qui ont trouvé un usage ludique aux clichés homophobes dont elles étaient victimes, Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau misent sur les stéréotypes de l’homme pour revendiquer un certain féminisme.

Les drag kings vont plus souvent dans l’humour. Ce qu’on peut faire en tant que drag kings, c’est dénoncer le patriarcat, rire de la masculinité toxique, et comme on est le sexe faible, on peut y aller allègrement. C’est une grande joie, c’est toujours un grand bonheur de faire ça. Et c’est toujours avec plein d’amour , conclut Geneviève.

La cohabitation avec les drag queens

Avant de se lancer dans la création de la pièce, les deux collègues ont fait des entrevues avec une quinzaine de personnes qui connaissent bien la scène de la drag montréalaise. Elles ont parlé aux incontournables Mado Lamothe et Rita Baga, mais aussi à Nathalie Théorêt, alias Nat King Pole, l’un des rares drag kings du Québec, qui a alterné entre son métier d’infirmière et sa passion pour la scène pendant des décennies.

À travers ces discussions-là, on a découvert que l’absence des femmes dans ce milieu, c’est peut-être dû un peu à la misogynie, aux portes qui ont été fermées aux femmes dans le passé, au manque de représentation des drag kings , explique Geneviève Labelle.

Malgré leurs craintes, Geneviève et Mélodie, alias RV Métal et Rock Bière, ont été bien accueillies par les drag queens montréalaises. Elles se sont même fait des blondes drag queens, Tracy Trash et Gisèle Lullaby .

Le désintérêt de RuPaul

Elles ont tout de même observé une certaine fermeture d’esprit, notamment de la part des propriétaires de bars, mais le milieu le plus réfractaire aux drags kings demeure, selon elles, celui de la télévision.

Le couple a multiplié les démarches pour participer à l’émission RuPaul’s Drag Race, essuyant chaque fois un refus. [RuPaul] l’a dit publiquement, elle ne trouve pas ça intéressant ni dangereux les drag kings , affirme Geneviève en parlant de RuPaul.

En attendant le jour où les drag kings défileront aux côtés de drag queens à la télévision, le public peut aller voir Rock Bière : le documentaire, qui sera présenté à partir de mercredi, 20 h, jusqu’au 4 décembre.

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.