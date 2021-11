Beau’s et Steam Whistle forment une alliance pour la vente de bière en Ontario

Les brasseurs est ontarien Beau’s et torontois Steam Whistle Brewing ont annoncé, mardi, une alliance dans le but de mieux distribuer leurs produits en Ontario.

La brasserie Beau's Brewing Co, de Vankleek Hill, a défrayé les manchettes dernièrement après avoir conclu une entente avec le transporteur Porter Airlines. Le brasseur est maintenant le fournisseur exclusif à bord des avions du transporteur aérien canadien.

L’annonce faite mardi, par voie de communiqué, précise que les entreprises ont l’intention d’unir leurs forces pour vendre et distribuer leurs portefeuilles communs en Ontario .

Le nouveau partenariat est fondé sur les histoires partagées de Beau’s et de Steam Whistle en matière de brassage de bière artisanale entièrement naturelle et de la meilleure qualité, de valeurs d’entreprise profondément enracinées et, bien sûr, de savoir comment offrir une excellente expérience de bière artisanale , peut-on lire.

«Nous refusons d'être ralentis par les impacts de l'industrie hôtelière liés à la pandémie », soutient le cofondateur et PDG de Beau’s, Steve Beauchesne. Photo : Radio-Canada

En collaborant de la sorte, les deux entreprises comptent miser sur une force de vente unie. L'équipe de distribution de Steam Whistle s'occupera de l'entreposage et de la livraison aux établissements agréés et aux magasins de bière, d'alcool et d'épicerie de la province , précise le consortium.

Nous refusons d'être ralentis par les impacts de l'industrie hôtelière liés à la pandémie. Cette nouvelle alliance audacieuse entre Steam Whistle et Beau’s nous donne de la résilience et une capacité de croissance , écrit le cofondateur et président-directeur général (PDG) de Beau’s, Steve Beauchesne.

Steam Whistle et Beau’s sont plus forts ensemble , soutient pour sa part Greg Taylor, co-fondateur et PDGprésident-directeur général de Steam Whistle dans le communiqué. Notre gamme combinée de grandes marques est, à notre avis, le portefeuille de bières artisanales le plus remarquable du pays.

La COVID-19 n’a pas épargné les producteurs de bière en Ontario. Même si plusieurs consommateurs ont continué de soutenir leur brasserie locale, des pertes importantes ont été subies en raison de la diminution de la demande en restaurant.

Beau's Brewing Co. est une brasserie canadienne familiale appartenant à ses employés qui met en avant son engagement social et environnemental, la transparence et la responsabilité dans la confection de ses produits.