Zach Dean ne revient pas en sauveur avec les Olympiques de Gatineau

Ils pensaient que c’était mieux pour moi de rester là-bas , souligne l’attaquant, qui est resté évasif sur la nature de la blessure, persistant à dire que c’était un problème au haut du corps .

On sait cependant que c’est une tout autre blessure que celle au poignet qui avait forcé le numéro 14 à manquer huit rencontres, l’an dernier. Le jeune de 18 ans a eu la chance de s’entraîner en compagnie de l’équipe de la Ligue nationale pendant son séjour dans le désert.

Je m’entraînais seul au début, mais j’ai pu patiner avec l’équipe dans les derniers jours avant mon retour. C’était plutôt cool , explique Dean, qui s’attend évidemment à être rouillé lors de son retour dans l’uniforme des Olympiques.

Zach Dean rencontre les médias à la veille de son retour au jeu. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Je n’ai pas joué depuis plus de deux mois. Je crois que ce sera plus difficile pour mes premiers chiffres, mais je vais vite retrouver mes jambes et ça ira bien , dit-il avec confiance.

Je suis excité d’être de retour avec les gars. Fébrile de jouer un premier match au Centre Slush Puppie. Je vais juste jouer mon jeu et garder les choses simples. Une citation de :Zach Dean, attaquant

Même si Dean a récolté 20 points en 23 rencontres la saison dernière, son équipe ne l’attend pas en sauveur. Son retour offre toutefois plus d’options à l’entraîneur des Olympiques.

C’est un gars qui a fait plus de 50 points à 16 ans. C’est un général offensif. Dans certains matchs il aurait pu aller chercher un gros but. Mais croire qu’il vient ici en sauveur, ce ne serait pas correct. On veut avoir un Dean qui amène ses qualités et il va aider l’équipe. Je ne veux pas qu’il vienne en disant qu’il va scorer des buts , affirme Louis Robitaille.

Quand tu as la chance d’avoir un gars comme ça de retour ça donne un boost. C’est un joueur important. Il avait une lettre sur son chandail à 17 ans. Le ravoir en santé c’était la chose la plus importante , poursuit l’entraîneur.

Zach Dean (au centre) n'a encore joué aucun match avec les Olympiques de Gatineau, cette saison. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Les Olympiques seront prudents avec l’utilisation de Dean lors de son premier match, même s’il soutient être à 100 %. Son temps de jeu dépendra beaucoup de l’allure de la rencontre.

On va voir comment il sera en forme et il va se comporter dans différentes situations. On ne veut pas le faire jouer 30 minutes, mais ça ne sera pas cinq minutes non plus. S’il y a beaucoup d’avantages numériques, il aura peut-être plus de minutes. On verra son état de santé après chaque période , explique Robitaille.

Mauvaise nouvelle pour Hänelt

Alors que l’organisation célébrait le retour de Dean, elle a reçu une mauvaise nouvelle. La saison de l'attaquant allemand Haakon Hänelt est compromise en raison d’une blessure au haut du corps.

L’attaquant de 18 ans devra subir une intervention chirurgicale à la fin du mois, avant d’être en convalescence plusieurs mois.

On va connaître les détails à la suite de l’opération. Je vais attendre les rapports, mais on s’attend à au moins trois ou quatre mois d’absence , précise Louis Robitaille qui reste en communication avec les Capitals de Washington qui ont repêché Hänelt.

L'Allemand Haakon Hänelt en est à sa première saison avec les Olympiques. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Le joueur européen a subi sa blessure alors qu’il commençait à être plus à l’aise à Gatineau. Il a récolté un but et quatre passes en sept rencontres, cette saison.

Il jouait avec Verreault et Landry et commençait à prendre son envol. C’est dommage, mais les blessures font partie du sport. Il va continuer à être avec nous. Ce n'est pas la fin de sa carrière. Il a 18 ans, alors on va en prendre soin , ajoute Robitaille.

Les Olympiques attendent plus de 4000 spectateurs au Centre Slush Puppie pour le match de mercredi.