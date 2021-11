Hausse des cas de protection de l’enfance pendant la pandémie au Nouveau-Brunswick

Le Bureau du défenseur des enfants et des jeunes a publié des données qui dessinent le portrait statistique de la situation des enfants au Nouveau-Brunswick cette année.

En 2021, 2179 Néo-Brunswickois âgés de moins de 16 ans ont reçu des services de protection de l’enfance, comparativement à 1836 en 2020.

Selon le document, il s'agit d'un impact attendu de la pandémie. Le Défenseur est toutefois préoccupé de savoir si suffisamment de nouvelles ressources ont été affectées par le ministère du Développement social pour répondre à cette augmentation des besoins en services de protection , peut-on lire dans le rapport.

Augmentation du taux de grossesse chez les adolescentes

Dans un document intitulé Cadre des indicateurs des droits de l’enfant 2021  (Nouvelle fenêtre) , le Bureau indique qu’il est troublant de constater qu'année après année, le taux de grossesse chez les adolescentes au Nouveau-Brunswick demeure bien au-dessus de la moyenne canadienne .

Pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans, ce taux se situe à 8,6 %, comparativement à 5,5 % au Canada.

Amélioration en santé mentale

Selon les données, la province connaît des améliorations si on compare les statistiques de certaines catégories avec celles de l’année précédente, mais celles-ci restent tout de même plus élevées que la moyenne canadienne.

Le taux de cas hospitalisé pour maladies et troubles mentaux (pour 10 000 jeunes de moins de 19 ans) a diminué en 2020-2021, passant de 46,5 % à 45,4 %. Ce taux est cependant plus élevé que celui du Canada, situé à 31,5 %.

Le taux d’épisodes dépressifs chez les jeunes de moins de 19 ans (cas hospitalisés) est passé de 11 % à 9,7 % en 2020-2021. La moyenne canadienne est de 7,8 %.

Criminalité et abandon scolaire : des tendances à la baisse

Le Bureau du défenseur des enfants et des jeunes souligne aussi quelques réussites. Il note une tendance à la baisse du taux de criminalité chez les jeunes de 12 à 17 ans, pour les incidents avec accusations portées et sans accusations.

De plus, on remarque une diminution importante du nombre de jeunes âgés de 12 à 17 ans en détention préventive, passant de 95 en 2019-2020 à 51 en 2020-2021.

Le document indique aussi que même si les données du secteur de l'éducation en particulier ne sont pas aussi complètes que nous le souhaiterions , il est encourageant de voir que les taux d’abandon scolaire ont considérablement diminué.

Pour les élèves de la 7e à la 12e année, le taux d’abandon des élèves francophones en 2018-2019 était de 0,7 %. Il est passé à 0,4 % en 2019-2020.

Pour les élèves anglophones, ce taux est passé de 1,1 % à 0,9 %, pour la même période.

Des données incomplètes

En raison de la pandémie de COVID-19, le Bureau souligne qu’il y a moins de données disponibles que les autres années, surtout dans le secteur scolaire.

L’an dernier, de nombreux enfants de 4e et 5e année et leurs familles n’ont pas pu répondre aux enquêtes sur le bien-être des élèves, une collecte de données très importante pour le rapport chaque année.

La collecte des données en période de pandémie est l’une des raisons pour lesquelles le Bureau du défenseur des enfants a choisi de publier ses rapports séparément.

Ainsi, mardi, les Néo-Brunswickois ont accès à un document qui dresse le portrait statistique de la situation des enfants et des jeunes, des données qui aident à guider l’élaboration de politiques.

Au début 2022, le Bureau publiera son Rapport sur l’état de l’enfance, qui fournit les commentaires et l’analyse du Défenseur sur les données et qui comprend des recommandations au gouvernement pour améliorer l’application des droits des enfants.

Le Bureau affirme aussi vouloir rendre les données plus visibles et faciles d’utilisation et de bien prendre le temps d’analyser les données, qui souvent, lui proviennent en septembre ou en octobre, lui laissant peu de temps pour faire une analyse approfondie et de qualité. Ce sont les autres raisons qui ont justifié le choix du Bureau de remettre la publication de son rapport au début 2022, plutôt que ce mois-ci.

La Journée mondiale de l’enfance et la Journée nationale de l’enfant sont célébrées le 20 novembre de chaque année pour commémorer l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies.