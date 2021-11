COVID-19 : 34 nouveaux cas à Ottawa, 6 en Outaouais, un mort de plus dans l’est ontarien

Ces 34 nouvelles infections portent à 31 455 le nombre total de personnes touchées par le coronavirus à Ottawa depuis le début de la pandémie.

SPO Santé publique Ottawa ne fait en revanche état d’aucun nouveau décès, alors que 610 personnes ont succombé à la COVID-19 à Ottawa depuis plus d'un an et demi.

La capitale compte par ailleurs 380 cas actifs et 21 hospitalisations, dont une personne se trouve aux soins intensifs.

Un décès dans l'est ontarien

Six nouveaux cas de coronavirus ont été signalés dans l'est ontarien depuis les dernières 24 heures, rapporte le Bureau de santé de l'est de l'Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ) et un nouveau décès en lien avec la COVID-19 a été recensé, comme lundi.

Sur les 62 cas actifs que compte l'est ontarien, le BSEO recense six hospitalisations, dont deux personnes se trouvent aux soins intensifs. Par ailleurs, deux éclosions sont présentement en cours dans la région.

Depuis le début de la pandémie, 5935 personnes ont été infectées sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

À l'échelle de la province, le bilan de mardi est de 481 cas et un décès supplémentaire.

Six nouveaux cas en Outaouais

En Outaouais, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) recense, mardi, six nouveaux cas de COVID-19.

L’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec indique que la région compte par ailleurs 92 cas actifs, soit deux cas actifs de moins dans les dernières 24 heures. Parmi les cas actifs, on compte deux hospitalisations aux soins intensifs.

Aucun décès n’est recensé dans la région, et ce pour le vingt et unième jour consécutif.

Depuis le début de la pandémie, 14 410 personnes ont ainsi été infectées par le virus dans la région et 223 y ont succombé.

Dans l'ensemble du Québec, on rapporte 517 nouveaux cas et deux décès de plus, mardi.