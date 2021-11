L’Alberta veut donner accès aux informations sur les certificats des enseignants

Le gouvernement albertain veut instaurer un registre public permettant aux parents d'élèves de savoir si le certificat d'un enseignant a déjà été suspendu ou révoqué et de voir des copies de décisions disciplinaires afin de mieux protéger ses élèves en cas d'abus.

Le projet de loi 85 , Education (Students First) Statutes Amendment Act, garantirait la sécurité des étudiants et la confiance des parents , peut-on lire dans le communiqué.

La base de données publique permettrait de voir les informations générales concernant les certificats des enseignants et des chefs d'établissement remontant jusqu'à 1954, soit les plus anciennes données disponibles, explique le communiqué.

Seul l'état des certificats suspendus ou annulés pour inconduite professionnelle ou incompétence depuis 1990 sera disponible.

L'amendement permet, sous certaines circonstances rares, l'exemption de certaines décisions sommaires d'être publiées, « si la publication peut causer un préjudice à quelqu'un d'autre qu'à l'enseignant ».

Vérifications obligatoires

De plus, sous cette législation, les administrations scolaires devront procéder obligatoirement à une vérification du casier judiciaire et des secteurs vulnérables lors de l'embauche d'un nouvel enseignant ou chef d’établissement, et ce, à tous les cinq ans.

À noter que la plupart des employeurs demandent déjà à leurs enseignants de se soumettre à ces vérifications, bien que, selon les autorités, il ne s'agit pas d'une exigence légale à l'heure actuelle.

La nouvelle loi permettrait à l’Alberta de s’aligner avec d’autres provinces. En effet, l’Ontario, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique ont déjà des registres accessibles permettant de voir si un enseignant a été reconnu coupable d’une faute grave.

Par ailleurs, l’Association des enseignants de l’Alberta (ATA) serait tenue d’informer le ministère de l’Éducation de toutes plaintes déposées contre ses membres. Toutefois, seul le ministre de l'Éducation a le pouvoir de délivrer des certificats d'enseignement, de les suspendre ou de les révoquer.

Délai raisonnable

Cette législation garantirait également que les questions disciplinaires soient traitées dans un délai raisonnable , indique le communiqué.

Les audiences disciplinaires sont un processus long et souvent décourageant pour les victimes et leurs familles , a écrit, Adriana LaGrange, ministre de l’Éducation de l’Alberta, dans un tweet publié samedi.

Il ne devrait pas falloir plusieurs années pour qu'un certificat d'enseignement soit annulé si l'auteur est un criminel condamné qui représente une menace pour nos élèves. Une citation de :Adriana LaGrange, ministre de l’Éducation de l’Alberta

Cette nouvelle législation améliorerait aussi l’efficacité du processus disciplinaire en simplifiant les procédures de l’ ATAAssociation des enseignants de l’Alberta et réduisant ainsi le délai de révision judiciaire des décisions disciplinaires de six mois à 60 jours.

Je pense que la majorité des parents seraient d’accord, dès qu'une personne est condamnée par un tribunal pour un crime grave, elle n'a pas à enseigner à nos enfants dans nos écoles , indique Adriana LaGrange en conférence de presse. Elle ajoute que l'accélération du processus permettra aussi de s'assurer que les victimes ne sont pas traumatisées à nouveau en devant passer par une longue audience supplémentaire.

Mary Jane James, directrice générale du Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle d'Edmonton, est heureuse de cette décision.

Il est très important que les victimes et leurs familles aient la certitude que ces affaires sont traitées de manière transparente, acceptable et rapide , dit-elle.

Structure des comités disciplinaires de l’ ATA Association des enseignants de l’Alberta

La structure actuelle des comités disciplinaires de l' ATAAssociation des enseignants de l’Alberta passerait de six comités indépendants à un comité général à partir duquel trois comités pourraient être créés pour entendre les questions de conduite non professionnelle et d'incompétence professionnelle.

Ce changement permettrait d’ aligner la Loi sur la profession enseignante de l' ATAAssociation des enseignants de l’Alberta sur les autres réglementations.

La date à laquelle le registre public sera disponible reste indéterminée, mais il devrait être créé d'ici 2022.