Une pièce communautaire hybride pour le retour en salle de l’UniThéâtre

Après une demande de fonds refusée pour rénover le salon de quilles local, les dames du Club d’étoile décident de remédier à la situation en construisant une allée de cinq quilles, dans l’espoir de créer une attraction touristique qui sauvera le village albertain de Girouxville.

C’est une histoire de relations entre amis, familles et des gens qui viennent d’ailleurs pour découvrir Girouxville , explique le metteur en scène de la pièce, Steve Jodoin. Selon lui, la pièce PINS fait réfléchir sur la réalité des petits villages franco-albertains.

Jumeler théâtre professionnel et communautaire

La comédie sera présentée en alternance en français et en anglais et permet à sept comédiens, certains professionnels et d'autres amateurs, de travailler ensemble. Une formule hybride qui, selon la comédienne Mireille Moquin, permet le développement de chacun.

Les comédiens professionnels et amateurs qui participent à la pièce PINS (archives). Photo : Gracieuseté de l'UniThéâtre

On se considère tous au même niveau. Une citation de :Mireille Moquin, comédienne

Après une pause de quelques années, la Franco-Albertaine foulera à nouveau les planches d'un théâtre. L’artiste multidisciplinaire est enchantée de ce retour sur scène pour jouer dans un projet né ici, en Alberta.

Julia a écrit ce texte basé au nord de l’Alberta, dans un petit village d’où mes racines viennent. C’est un beau projet avec une gang de personnes vraiment amusantes , souligne Mireille Moquin.

Le directeur artistique de l'UniThéatre, Vicent Forcier (archives). Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Le directeur artistique de l'UniThéâtre, Vicent Forcier, est heureux de présenter cette pièce unique. Il y a de grands sourires dans cette pièce-là. C’est une communauté qui se rassemble et le bowling, c’est toujours plaisant , a-t-il d'ailleurs mentionné en septembre, alors qu'il parlait de la programmation de l'UniThéâtre pour la saison 2021-2022.

D’habitude, on a une pièce communautaire et on a des pièces professionnelles. Celle-ci, c’est un petit peu les deux. Une citation de :Vincent Forcier, directeur artistique de l'UniThéâtre

PINS marque le grand retour de l'UniThéâtre en salle depuis le début de la pandémie de COVID-19.

La pièce est présentée à La Cité francophone d’Edmonton. Les billets sont en vente en ligne sur le site web de l’UniThéâtre.