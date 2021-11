Moderna demande à Santé Canada d’autoriser son vaccin anti-COVID chez les 6-11 ans

Elle devient la seconde pharmaceutique à présenter une telle demande au ministère, après le consortium Pfizer-BioNTech, qui a fait de même pour son vaccin Comirnaty le 18 octobre.

Les deux compagnies, qui attendent toujours l'autorisation du ministère, ont cependant demandé à ce que leur vaccin soit approuvé pour les enfants de 5 à 11 ans.

Moderna a annoncé le 25 octobre que les essais cliniques réalisés auprès de 4700 enfants de 6 à 11 ans avaient donné des résultats probants.

Ils démontrent une réponse immunitaire forte chez ce groupe d'enfants un mois après la seconde dose , avec des niveaux d'anticorps robustes détectés, a indiqué la pharmaceutique américaine.

Le vaccin présente un profil de sécurité favorable et est généralement bien toléré , a-t-elle ajouté, évoquant des effets secondaires comme la fatigue, des maux de tête, de la fièvre et une douleur au niveau de l'injection.

Chacune des deux doses du vaccin pour les enfants a été fixée par Moderna à 50 microgrammes, soit la moitié de celle qui a été autorisée pour les 12 ans et plus au Canada.

Le vaccin de Moderna ne sera autorisé chez les enfants que si l'examen scientifique indépendant et approfondi des données soumises confirme que les avantages du vaccin l'emportent sur les risques , assure Santé Canada.

Cela inclura un examen détaillé des résultats d'essais cliniques et la prise en compte d'autres données et renseignements sur les effets de la COVID-19 et des variants sur la santé des enfants, précise le ministère.

La semaine dernière, Santé Canada a autorisé l’utilisation du vaccin de Moderna pour les troisièmes doses.