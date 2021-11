Bruno Marchand prêt à collaborer avec le gouvernement Legault

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a profité mardi matin de sa rencontre avec les ministres Geneviève Guilbault et Andrée Laforest pour saluer l’ouverture d’une nouvelle ère de collaboration entre sa Ville et le gouvernement Legault.

[Je suis] vraiment, vraiment heureux d’accueillir deux ministres importantes pour Québec. On ouvre un nouveau chapitre de collaboration. Ça commence ce matin , a déclaré le maire lors d’une séance de photos précédant la rencontre à l’hôtel de ville.

On va prendre le temps de regarder les dossiers et de certainement trouver comment on va travailler ensemble face à ce qui nous attend, les grands enjeux pour Québec et [je suis] très content de constater la collaboration , a ajouté le successeur de Régis Labeaume.

Bruno Marchand (au centre) est officiellement devenu dimanche le 38e maire de l'histoire de la Ville de Québec. (Archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

À titre de ministres responsables respectivement de la région de la Capitale-Nationale et des Affaires municipales, Geneviève Guilbault et Andrée Laforest sont appelées à être les principales interlocutrices du gouvernement Legault dans ses relations avec la Ville de Québec.

Faire avancer Québec

Geneviève Guilbault s’est dite persuadée que son gouvernement et M. Marchand allaient parvenir à faire avancer Québec puis avancer des dossiers pour le bien de nos citoyens .

Il faut s'attendre à ce que, dans les prochaines années, on ne soit peut-être pas nécessairement toujours, toujours d'accord sur tout, mais la bonne foi, l'ouverture puis l'intérêt sincère de nos citoyens nous tiennent à cœur, ça, je le sens déjà, puis je pense que c'est réciproque , a affirmé la vice-première ministre.

Andrée Laforest a abondé dans le même sens. Normalement, ça se passe bien avec le ministère des Affaires municipales, on est toujours en collaboration. Oui, il y a des enjeux, mais on réussit à passer au travers sans problème , a-t-elle indiqué à Bruno Marchand.

Andrée Laforest s’est présentée à la rencontre chaussée de souliers de course rouge. Photo : Radio-Canada

La ministre s’est présentée à la rencontre chaussée de souliers de course, un clin d'œil au style vestimentaire du nouveau maire de Québec, qui a toujours des chaussures de sport aux pieds.

C'est parce que je l'ai vu, tout le long de sa campagne électorale, avec ses espadrilles de course, et moi, je fais de la course aussi. Je ne sais pas si ce sont les mêmes espadrilles, mais c'est un clin d'œil pour M. Marchand, évidemment , a indiqué la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et de Marie-Pier Mercier

