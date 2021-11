Flair Airlines annonce de nouveaux vols entre Ottawa et Cancún

Le transporteur à bas prix Flair Airlines proposera des vols directs entre Ottawa et Cancún, au Mexique, à compter de février.

Les tarifs débuteront à 129 $ pour un aller. Ces vols seront disponibles les mercredis et samedis à partir de l’Aéroport international d’Ottawa.

Nous voulons vraiment rendre les voyages au Mexique plus abordables pour les Canadiens de partout au pays , a lancé Garth Lund, directeur commercial de Flair Airlines, au cours d’une conférence de presse virtuelle, mardi.

Il a aussi affirmé que les aéronefs utilisés par le transporteur utilisent moins de carburant et émettent moins de carbone que d’autres engins. C’est vraiment important que nous pensions au développement durable alors que nous allons de l’avant avec cette phase d’expansion de la compagnie aérienne , a soutenu M. Lund.

Flair Airlines a aussi annoncé de nouvelles liaisons vers Los Cabos en partance de Vancouver et d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, ainsi que d’Edmonton, en Alberta.

La propriétaire de l’agence de voyages gatinoise Inspirations Voyage, Marie-Pier Guilmette, estime que les nouvelles liaisons à bas prix pourront plaire à certains voyageurs, mais moins à d’autres.

Il faut savoir qu’avec ces compagnies-là, il n’y a pas de bagage d’inclus, il n’y a pas de sélection de sièges. Vous n’avez aucune nourriture et eau offertes à bord. C’est très, très de base. Souvent, les gens recherchent quelque chose de plus complet pour un forfait au Mexique , dit-elle en entrevue.

Par ailleurs, elle constate que les réservations, pour toutes destinations confondues, augmentent pour certains types de clientèles, au fur et à mesure que les températures se refroidissent au Québec.

On a beaucoup moins de dernière minute pour les familles, mais pour les couples, pour les adultes qui sont doublement vaccinés, on le voit [...] qu'on a eu beaucoup plus de demandes , explique-t-elle.

Mme Guilmette note que plusieurs parents décident de ne pas voyager à l’étranger, en famille, étant donné qu’ils ont des enfants de moins de 12 ans qui ne peuvent pas encore être vaccinés contre la COVID-19. Ces derniers, à leur retour, ne peuvent pas fréquenter leur école et service de garde durant 14 jours.

L’agente de voyages s’attend à ce que la demande revienne en grande pompe dès que le coup d’envoi de la vaccination des 5 à 11 ans sera donné.

Les téléphones vont sonner. Les réservations vont se faire , anticipe-t-elle.

