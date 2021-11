Vaccin obligatoire sur la colline: députés et sénateurs encore à vérifier

À moins d'une semaine du retour des parlementaires sur la colline d'Ottawa, on ignore toujours de quelle façon élus et sénateurs devront prouver qu'ils sont vaccinés.

Les deux chambres imposent la vaccination contre la COVID-19 pour quiconque veut accéder aux immeubles parlementaires, à partir du 22 novembre, date de la reprise des travaux. Seules les exemptions médicales sont acceptées.

On ne peut pas invoquer une exemption religieuse, option offerte aux fonctionnaires fédéraux.

Le personnel du Sénat, tout comme celui des Communes, doit être pleinement vacciné, même pour travailler à distance. Et au Sénat, une attestation ne suffit pas, méthode utilisée pour les fonctionnaires fédéraux.

Une fois que les employés ont rempli leur attestation, ils doivent aussi montrer leur preuve de vaccination complète à leur superviseur ou à leur sénateur, qui doit ensuite confirmer auprès de la Direction des ressources humaines qu'il l'a vue , a écrit, dans un courriel, Alison Korn, porte-parole du Sénat.

Pendant ce temps, au bureau du président du Sénat, on n'avait toujours pas de précisions à offrir sur la vérification de la vaccination des sénateurs.

Une méthode permettant de fournir une preuve de vaccination des sénateurs est actuellement à l'étude, et les détails relatifs à la mise en oeuvre seront bientôt disponibles ,écrivait encore lundi en fin de journée, Ross Ryan, attaché de presse de George Furey, président de la Chambre haute.

Au bureau du président des Communes, on n'avait pas non plus, mardi matin, répondu aux questions de La Presse Canadienne sur la méthode de vérification de la vaccination des députés.

Au dernier décompte de La Presse Canadienne, une trentaine de députés, tous conservateurs, refusaient encore de dire s'ils étaient vaccinés ou non. Le chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, s'est engagé à assurer que seuls les députés et sénateurs conservateurs vaccinés se présentent en personne au travail, le 22 novembre.

Toutefois, il entend, à la première occasion, soulever une question de privilège pour protester contre la règle qui empêche un député de représenter ses électeurs aux Communes, en personne.

Pendant ce temps, depuis lundi, quelque 1255 fonctionnaires fédéraux devaient être mis en congé sans solde. C'est là le nombre d'employés de l'État qui ont déclaré ne pas être vaccinés.

Les fonctionnaires fédéraux n'ont eu qu'à présenter une attestation à leur employeur, sans montrer une preuve vaccinale. Le Conseil du trésor a fait savoir que 95 % de ses 268 000 employés ont attesté avoir été pleinement vaccinés; 98 % ont attesté avoir reçu une première dose. Ceux-là avaient 10 semaines pour obtenir la seconde dose avant de se faire imposer un congé sans solde.

Comme ces chiffres sont plus élevés que pour la population générale, on a demandé, lundi, à Justin Trudeau s'il les croyait.