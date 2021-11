Le Netflix du cinéma français lancé en Amérique du Nord

Malgré l'abondance de plateformes de diffusion en continu, un entrepreneur a décidé d’en créer une nouvelle, Cinessance, consacrée au cinéma français et destinée aux francophiles et francophones d'Amérique du Nord.

Le nouveau service, baptisé Cinessance, est déployé ce mardi en ligne, aux États-Unis et au Canada. Pour commencer, les cinéphiles ont accès à un catalogue de 100 films, de Claude Sautet au dernier Cédric Klapisch, en passant par le film d'animation Kirikou ou encore Taxi pour les adeptes de films d'action français.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Clément Monnet, le fondateur de l'entreprise, a eu cette idée parce qu'il était frustré de ne pas trouver facilement des films français sur les plateformes existantes, notamment pour les montrer à sa femme américaine.

Et il pense qu'au-delà des personnes immigrantes comme lui – il vit dans la région de San Francisco depuis 2015 – il y a un marché à prendre.

La France est le deuxième exportateur de films dans le monde, en salle, derrière les États-Unis. En Amérique du Nord, quelque 14 millions de billets pour des films français sont vendus dans les cinémas en moyenne chaque année. Une citation de :Clément Monnet

On voit que le cinéma français est populaire mais il n'y a pas de chemin d'accès facile pour les classiques et les films récents. Or, c'est un marché captif, ces consommateurs n'ont pas accès à La Cinetek ou à myCanal.

Un marché à conquérir

Pour rentrer dans ses frais, la plateforme a besoin de 30 fois plus d'utilisateurs et utilisatrices qu'elle n'a de films – soit 3000 personnes pour commencer, un chiffre que Clément Monnet compte atteindre dès les premiers mois.

La saturation du marché, avec le vétéran Netflix, Disney+ et ses catalogues inépuisables, ou encore le service Prime Video d'Amazon, ne l'inquiète pas.

Les gens gardent leur abonnement à au moins une plateforme généraliste, et ils prennent de plus en plus un abonnement complémentaire à un autre service, un peu moins cher et plus ciblé , assure-t-il, citant par exemple Shudder pour les films d'horreur, ou encore Viki pour les drames coréens (racheté par Rakuten).

Les adeptes de cinéma français pourront souscrire à Cinessance pour 9 $ par mois ou 90 $ par an. Clément Monnet prévoit d'agrandir sa librairie à plus de 1000 titres d'ici 2023, et négocie aussi les droits pour des séries télévisées.