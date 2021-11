La Relève de la CAQ vient tâter le pouls des jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue

Le président de Commission de la Relève de la CAQ, Keven Brasseur est en Abitibi-Témiscamingue mardi et mercredi dans le cadre d’une tournée des régions.

Le président rencontrera des militants, des groupes de jeunes et des organismes afin de mieux cerner les enjeux qui touchent les jeunes dans la région.

Ces échanges permettront d’alimenter les propositions que formulera la Commission de la Relève au gouvernement Legault.

À chacune de mes rencontres avec le premier ministre, il me demande toujours ce que pensent les jeunes sur le terrain. On veut prendre le pouls en allant directement à leur rencontre, partout au Québec , souligne le président.

Les enjeux de santé mentale, d’éducation, de développement économique et d’accès à la propriété seront au coeur des échanges. Keven Brasseur assure toutefois que l’environnement est la priorité de la Commission de la Relève.