Coup de filet majeur dans le monde du trafic de cannabis illégal en Ontario

Les autorités de la province affirment avoir déposé au total 118 accusations - de trafic notamment -, et avoir arrêté 21 individus qu'elles associent à la pègre. L'opération Gainsborough avait débuté en juin 2020.

La Police provinciale de l'Ontario (PPO), le service de police de London et le Bureau de la lutte contre le crime organisé de la PPOPolice provinciale de l'Ontario en ont fait l'annonce lors d'une conférence de presse virtuelle mardi matin.

Les personnes appréhendées ont été arrêtées en vertu de la Loi fédérale réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi fédérale sur le cannabis.

Selon les policiers, le réseau de trafiquants était sophistiqué et qu'il s'était établi dans les régions du Golden Horseshoe (une région qui s'étend de Hamilton à Oshawa), de London et de Kitchener.

Le réseau exportait aussi, selon les autorités, du cannabis illégal à l'étranger, en Amérique du Sud et en Europe notamment.

Grosse saisie de produits illégaux

Deux laboratoires d'extraction de graines de cannabis clandestin ont été identifiés dans les régions de Brampton et de Middlesex.

Les autorités disent qu'elles ont obtenu des tribunaux, le 3 novembre, des mandats de perquisition pour effectuer des saisies dans 15 endroits différents, soit à London, Hamilton, Toronto, St. Thomas, ainsi que dans les comtés de Middlesex et de Norfolk.

La liste des produits qu'elles ont confisqués est longue : 15 343 plants de marijuana illégaux ; 495 kg d'huile et de résine de cannabis ; 7166 kg de fleurs de cannabis ; près de 10 000 paquets de produits dérivés de cannabis comestibles.

Les autorités ont en outre saisi : 124 g de cocaïne ; 28 pilules d'oxycodone ; 53 000 $ en argent liquide ; six armes à feu et munitions et six véhicules d'une valeur totale de 163 000$.

Les enquêteurs soulignent par ailleurs que le matériel destiné à produire, extraire et manufacturer le cannabis est évalué à 653 000 $.