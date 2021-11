L’ex-ministre libéral Pierre Reid est décédé à l’âge de 73 ans

L'homme s'est fait élire pour la première fois dans la circonscription d'Orford en avril 2003, et a gagné les élections subséquentes jusqu'à son départ de la politique, en 2018.

Au cours de sa carrière à l'Assemblée nationale, il a été tour à tour ministre de l’Éducation et ministre des Services gouvernementaux, ainsi que président et vice-président de commissions parlementaires.

Avant de faire le saut en politique, Pierre Reid a été recteur de l'Université de Sherbrooke, de 1993 à 2001. Il a également présidé la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec.

Il laisse dans le deuil ses trois enfants et ses cinq petits-enfants.

Ses funérailles seront célébrées le 4 décembre prochain à Magog.

Les réactions se multiplient

Le monde politique a réagi à l'annonce du décès de l'ex-ministre. J'ai été impressionné par l'affection qu'il avait pour son travail de député. Il était dévoué, disponible, empathique. Il était beaucoup apprécié par ses collègues au caucus. J'en garde un très bon souvenir , a dit l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest.

Celle qui a été vice-première ministre du Québec, Monique Gagnon-Tremblay, a travaillé plus d'une décennie avec Pierre Reid. Il a toujours été un député dévoué. Il a toujours défendu les intérêts de son comté, et quand il était ministre, il défendait les intérêts de la région [de l'Estrie]. Il était très collaborateur. C'était un homme de parti.