Enquête sur la pandémie en CHSLD : des rapports d’inspections détruits

Le gouvernement n’a pas conservé les grilles d’évaluation des visites de ses inspecteurs dans les différents CHSLD et résidences pour aînés (RPA) de la province lors de la première vague de la COVID-19.

Lors de son témoignage, la sous-ministre adjointe de la direction générale des aînés et des proches aidants, Natalie Rosebush, a affirmé que plusieurs vigies ont été réalisées par des inspecteurs du ministère de la Santé lors de la première vague.

La coroner Géhane Kamel a donc souhaité consulter ses rapports d'inspection qui concernent le respect des mesures sanitaires alors en vigueur dans les CHSLD. La haute fonctionnaire a toutefois expliqué que ces grilles d'évaluation avaient été remplies de façon manuelle et ensuite partagées aux responsables des CHSLD et RPA de façon verbale.

La coroner Géhane Kamel mène l'enquête publique sur les décès survenus dans les milieux de vie pour aînés lors de la première vague de COVID-19. Photo : Radio-Canada

Depuis le début de l’enquête, j’entends souvent ça, on l’a fait verbalement , a lancé la coroner Géhane Kamel. Le verbal ça passe et les écrits ça reste.

Pour les familles qui entendent ça, à plusieurs reprises on va dire bien cette information a été reprise verbalement. [Ça] fait qu’on n’a comme pas de réponses à leur donner sur ce qui s’est passé réellement lors de ces visites-là? Qui a inspecté ces milieux-là? Une citation de :Géhane Kamel, coroner

La sous-ministre a répondu qu’elle prenait bien note de la suggestion de la coroner.

Une déconnexion avec le terrain en CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée

Le bras droit de la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais a longuement expliqué l'élaboration d'un guide de préparation qui avait été rédigé par le ministère aux établissements partout en province.

En raison de son état de santé, Marguerite Blais n'a finalement pas eu à témoigner devant la coroner. Elle est en congé de maladie depuis le 29 octobre pour cause d'épuisement professionnel. Photo : Radio-Canada / Jean Claude Taliana

Si je suis une néophyte et que je me fie au plan, je me dis : wow tout est prévu! , a rétorqué la coroner Géhane Kamel.

La coroner souligne toutefois avoir entendu de nombreux témoignages depuis des mois, à l'effet que sur le terrain, les gens en CHSLD vivaient une tout autre réalité.

Par exemple, les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés n’étaient pas en mesure de commander de l'équipement de protection individuelle auprès des fournisseurs comme indiqué dans le guide puisque tous les équipements étaient dirigés vers la réserve nationale. L’enjeu était aussi le même pour la planification de personnel supplémentaire.

La place des aînés priorité du gouvernement?

Lors de ses questions auprès de la sous-ministre Rosebush, la coroner n’a pas manqué d'exprimer son malaise évoqué hier lors du témoignage du Dr Horacio Arruda sur le manque de préparation en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Il y a fondamentalement quelque chose qui me dérange dans l’aspect qu’on le savait que ça arriverait , a-t-elle dit.

Si ça avait été des enfants, on serait probablement tous dehors à se déchirer la chemise. Une citation de :Géhane Kamel, coroner

Quelle est la place que les aînés ont prise dans cette crise-là? Ou la place qu’on vous a accordée (au ministère des aînés) pour prendre soin de ces aînés alors que tout ce que vous avez écrit était prévu et panifiable, mais que rien de ça n’a été au rendez-vous.

La sous-ministre Natalie Rosebush a répondu en disant que le gouvernement était bel et bien préoccupé par la situation dans les centres d’hébergement.

Dans tous les cas, la préoccupation était justement de s’assurer qu’il y ait le personnel nécessaire. Il y a eu beaucoup d’action sur la convergence des ressources, s’assurer qu’il y ait les équipements de protection adéquats également, de s’assurer qu’il y ait du dépistage en temps opportun aussi. Donc la capacité de ça est arrivée au fur et à mesure.

Les témoignages reprennent cet après-midi. Danielle McCann devrait pour sa part être interrogée mercredi.