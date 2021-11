Un surplus de 89 millions de dollars au Nouveau-Brunswick

Le ministre des Finances, Ernie Steeves, a présenté les états financiers de la province au deuxième trimestre 2021-2022. Pour ce trimestre seulement, le ministre prévoit un surplus de 248 millions de dollars. Au premier trimestre, le surplus était de 158 millions de dollars.

Le gouvernement conservateur de Blaine Higgs accumule les surplus budgétaires, malgré la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des déficits partout ailleurs. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Toutefois, pour l’année financière complète, le ministre prévoit que la situation financière de la province ne poursuivra pas sur sa lancée. Le surplus à la fin de l’année devrait donc être de 89 millions de dollars.

Nous devons rester prudents, puisque les facteurs temporaires qui influencent notre croissance de revenus ne devraient pas se maintenir. Une citation de :Ernie Steeves, ministre des Finances du Nouveau-Brunswick

Cette diminution du surplus prévue à la fin de l’année financière s’explique, selon le ministre Steeves, par des dépenses qui surviendront dans les deux prochains trimestres. Il a aussi évoqué les coûts liés aux nouveaux contrats de travail conclus avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Toutefois, d’importants montants étaient déjà prévus dans le budget pour faire face à ces coûts, ce qui devrait limiter l’impact sur les finances publiques.

Des prévisions qui varient beaucoup

En novembre 2020, le gouvernement prévoyait un déficit de 183 millions de dollars, mais à la fin de l’exercice financier, c’est plutôt un surplus de 408 millions qui a été enregistré.

Lors de la présentation de son dernier budget, le ministre des Finances Ernie Steeves avait prévu un déficit de 245 millions de dollars. Photo : Radio-Canada / Mike Heenan

Les évaluations présentées par le gouvernement Higgs ont eu tendance à sous-estimer l’importance des surplus budgétaires. Le ministre Steeves signale qu’à cause de la pandémie, il a été, et il est encore, difficile de prévoir exactement les dépenses du gouvernement. Aussi, le gouvernement a eu tendance à présenter des prévisions très conservatrices.

Ainsi, lors du dépôt du budget provincial, on prévoyait un déficit de 245 millions de dollars, et dès le premier trimestre 2021-2022, la tendance s’est complètement renversée. On prévoyait alors un surplus pour l’année de 38 millions de dollars, soit une différence de plus de 280 millions.

Moins de dépenses, plus de revenus

Les recettes enregistrées par la province devraient dépasser de 487,2 millions de dollars les prévisions budgétaires.

Cette somme s’explique par une réduction des dépenses et une augmentation des revenus.

Les dépenses ont diminué dans plusieurs ministères, dont l'Éducation postsecondaire, le Développement social et la Justice. Ainsi, le nombre de demandes à l’aide sociale a diminué grâce à l’aide qui a été offerte aux individus par le gouvernement fédéral.

Pour une deuxième année consécutive, l'aide du gouvernement fédéral pour faire face à la pandémie a permis au Nouveau-Brunswick de dégager un surplus budgétaire. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

L’augmentation des revenus est attribuable à une augmentation des transferts fédéraux, destinés à soutenir les efforts de la province dans la pandémie, mais aussi à une augmentation des revenus tirés des impôts sur le revenu des particuliers et des sociétés. Cette augmentation est directement liée à une croissance soutenue de l’économie, qui devrait se poursuivre cette année.