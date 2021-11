Fillette de Granby : l’accusée recevait de l’aide

La belle-mère de la fillette de Granby, qui subit actuellement son procès pour le meurtre non prémédité et la séquestration de l’enfant, recevait de l’aide pour l’accompagner à travers différentes embûches de la vie quotidienne.

Elle-même mère d’un autre enfant, elle n’arrivait pas à gérer adéquatement le comportement problématique de la fillette.

J’ai une certaine expérience avec les enfants […] mais quand ça dégénère j’ai besoin d’aide , a-t-elle admis lors de son contre-interrogatoire.

Elle raconte que l’enfant perdait régulièrement le contrôle de ses émotions et s’automutilait lors de ses pires crises. C’est sous les conseils des professionnels de la santé et de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) qu’elle aurait décidée qu’en pareille situation, la meilleure chose à faire était d’envoyer l’enfant dans sa chambre afin qu’elle se calme. La porte était à ce moment fermée et l’enfant n’avait pas la possibilité de quitter sa chambre.

Questionnée à ce sujet par le procureur de la Couronne, elle a admis que les intervenants lui recommandaient de trouver une autre solution; qu’enfermer l’enfant ne réglerait pas les problèmes à long terme.

Si certains parents n’apprécient pas du tout voir la DPJDirection de la protection de la jeunesse mettre le nez dans leur dynamique familiale, l’accusée, elle, soutient que ces interventions s’avéraient plutôt aidantes. Elle avait l’impression de pagayer seule , à la recherche de solutions pour mettre fin aux mauvais comportements de l’enfant.

Ce n’était pas facile là, je suis allée voir un docteur pour voir si j’avais de la dépression. J’en parlais avec la DPJDirection de la protection de la jeunesse .

La situation est devenue de plus en plus insoutenable à partir du moment où la fillette a été renvoyée de l’école. Selon elle, la fillette se sauvait à répétition de l’école, frappait les autres et brisait des choses.

Je ne m’attendais pas à ce que l’école la renvoie. L’école, ça me donnait un répit. Ce n’est pas que je ne l’aime pas. Je faisais tout pour elle… mais j’étais toute seule, j’étais fatiguée, a-t-elle déclaré. Je ne voulais pas la tuer à cause de ça. Je devais constamment ramasser du caca ou du pipi; des fois je sentais que je n’avais pas le tour. Ce n’était pas facile… il n’y avait plus personne autour. [...] Je faisais mon possible, mais je ne suis pas parfaite!

L’accusée participait également à différentes réunions des alcooliques anonymes. Elle y était d’ailleurs la veille des évènements. Au total, elle avait participé à trois rencontres lors des deux jours précédents.

Ça faisait du bien aller dans les meetings , a-t-elle déclaré mardi. Elle estime que ces rendez-vous lui permettaient de prendre du temps pour elle.

Avec la collaboration d'Amélie Desmarais