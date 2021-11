517 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès de plus au Québec

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec recense 517 nouveaux cas de COVID-19, selon le plus récent bilan publié mardi.

Les autorités dénombrent deux décès de plus liés à la COVID-19 au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de morts des suites de la maladie à 11 548 depuis le début de la pandémie.

Dans les hôpitaux, 200 personnes sont traitées après avoir été déclarées positives au coronavirus, soit deux de moins que lundi.

De ce nombre, 47 personnes sont aux soins intensifs, une augmentation de 5 par rapport au dernier bilan publié hier.

Au total, depuis le début de la pandémie en février 2020, ce sont 435 366 Québécois qui ont contracté la COVID-19.

Les opérations de dépistage se poursuivent : 20 526 prélèvements ont été réalisés le 14 novembre.

Vaccination

Au cours des dernières 24 heures, 10 520 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées, ce qui porte le nombre total de doses à 13 643 762 depuis le début de la campagne de vaccination. Ce chiffre inclut les doses de vaccin qui ont été données à des Québécois à l’extérieur du Québec.

Selon les données de l’Institut national de santé publique (INSPQ), plus de 88,5 % des Québécois de 12 ans et plus ont été adéquatement vaccinés jusqu’à maintenant.

Situation préoccupante au Nunavik

Le Québec compte actuellement 5708 cas actifs de COVID-19.

La situation continue d’être inquiétante au Nunavik, où l’on compte 248 cas actifs de COVID (soit 1720,7 cas pour 100 000 habitants). Ce nombre est très largement supérieur à la moyenne du reste du Québec.

L’Estrie est aussi plus fortement touchée que les autres régions du Québec, avec 659 cas actifs (132,7 cas pour 100 000 habitants). La région est suivie de près par Chaudière-Appalaches, qui compte quant à elle 482 cas de COVID-19 (111,6 cas pour 100 000 habitants).