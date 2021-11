COVID-19 : 481 cas et 1 décès de plus en Ontario

La province recense son plus faible nombre de nouveaux cas de coronavirus en six jours.

Santé publique Ontario confirme 481 nouvelles infections mardi.

Près de 61 % de ces cas touchent des individus qui n'étaient pas pleinement vaccinés ou dont le statut d'immunisation n'est pas connu.

Il y a 56 nouvelles infections à Toronto, 41 à Ottawa, 33 dans la région de Simcoe Muskoka, 31 dans la région de Peel, 29 dans la région de Sudbury, 25 dans la région de Haldimand-Norfolk, 24 dans la région du Sud-Ouest, 23 dans la région de York, 23 dans la région de Waterloo et 21 dans la région de Windsor-Essex.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours des sept jours précédents semble être en train de plafonner. Il est de 579 mardi, comparativement à 492 il y a une semaine.

Malgré cette nouvelle positive à l'échelle provinciale, certaines régions font toujours face à une résurgence des infections. Après Sudbury, c'est au tour de Santé publique Algoma d'imposer à nouveau des limites de capacité d'accueil dans les restaurants et les bars. Le bureau de santé publique du Sud-Ouest envisage lui aussi de nouvelles restrictions.

Il y a un décès de plus mardi, portant le bilan à 9938 depuis le début de la pandémie.

Cas dans les écoles

Le ministère de l'Éducation fait état de 245 infections supplémentaires en milieu scolaire, y compris 222 cas touchant des élèves.

Ces données reflètent les cas confirmés de vendredi après-midi à lundi après-midi.

Présentement, 536 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit un peu plus de 11 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Trois écoles sont fermées en raison d'éclosions.

De leur côté, les centres de soins de longue durée ne rapportent aucune nouvelle infection.

Hospitalisations

Il y a 301 hospitalisations dans la province, soit 163 de plus que la veille (Notons que ce ne sont pas tous les hôpitaux qui transmettent leurs statistiques sur l'achalandage à temps pour le bilan de lundi matin).

Nombre de patients aux soins intensifs : 139 (-2)

Nombre de patients sous respirateur : 82 (+3)

Il y a 651 nouvelles guérisons.

Le nombre de personnes présentement infectées diminue, se chiffrant à 4814 (-171). Il s'agit de la première baisse importante en trois semaines environ.

Vaccination

Un peu plus de 13 100 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées dans la province lundi.

À l'heure actuelle, près de 88,8 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 85,6 %, deux doses.

Dépistage

Près de 19 000 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures en Ontario.

Le taux de positivité des tests est de 2,5 %.

Depuis le début de la pandémie, la province a recensé au total 608 206 cas de COVID-19.

Avec des renseignements fournis par CBC News