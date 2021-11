La pharmacie Brisson d’Ottawa célèbre son 100e anniversaire

C’est Hermas Brisson qui, en 1921, a décidé d’installer son commerce dans la Basse-Ville, quartier majoritairement francophone à l’époque. Avec son épouse, il habite au 2e étage pour y élever une famille de sept enfants.

Depuis, les choses ont bien changé. La pharmacie a déménagé à deux reprises pour finalement élire domicile, toujours sur la rue Dalhousie, mais au coin de la rue Murray, dans la marché By, en 1994.

La pharmacie dans les années 60. Photo : Gracieuseté Pharmacie Brisson

En entrevue à l’émission Les matins d'ici, Jean Brisson, copropriétaire de la pharmacie Brisson et petit-fils d’Hermas Brisson, dit avoir commencé à travailler dans le commerce à l'âge de 10 ans.

Autre que de manger des barres de chocolat de temps en temps, je plaçais les marchandises sur les tablettes, j'allais livrer les prescriptions à vélo chez les clients , dit M. Brisson. Des fois j'étais juste assis et je regardais travailler mon père.

Pharmacien de troisième génération, M. Brisson dit qu’il a failli renier l'entreprise familiale.

Le copropriétaire de la pharmacie Brisson et pharmacien depuis 37 ans, Jean Brisson. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Il a étudié pour devenir architecte. Ça a passé proche, j’ai fait mes études en architecture tout en travaillant à la pharmacie, j’ai réalisé que ça me manquait les clients et les petites conversations avec eux.

J’ai réalisé que mon cœur était dans la pharmacie. Malgré [le fait ] d'avoir complété mes études, je suis revenu à la pharmacie et j’en suis bien heureux. Une citation de :Jean Brisson, copropriétaire, Pharmacie Brisson

Mardi, la Ville d’Ottawa a remis une plaque aux propriétaires pour souligner le 100e anniversaire du commerce.

Un geste qui fait chaud au cœur selon M. Brisson. Quand on travaille au quotidien, on n’y pense pas à ces choses-là, on ne réalise pas que, mon dieu, ça fait 100 ans qu’on est là. Mais quand on prend l’opportunité de s’arrêter, ça fait chaud au cœur.

La façade de la pharmacie Brisson à Ottawa en 2011. Photo : Gracieuseté Pharmacie Brisson

Selon lui, même si la communauté a beaucoup changé et qu’il y a moins de francophones dans le quartier de la pharmacie qu’à l’époque, les services en français qui y sont offerts demeurent importants pour les clients.

Dans le temps de mon grand-père, Basse-Ville et Côte-de-Sable étaient majoritairement francophones [...]. Maintenant c’est 50 % anglophone et 50 % francophone , explique M. Brisson. Malgré cela, bien du monde vient de plus loin dans la ville pour se faire servir en français, le monde apprécie beaucoup de pouvoir communiquer dans leur langue maternelle.