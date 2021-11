André-Philippe Gagnon de retour à Québec, là où tout a commencé

L’artiste originaire de Loretteville se réjouit de venir présenter son nouveau spectacle là où tout a commencé pour lui.

J’ai une plus longue liste d’invités à Québec qu’à Montréal. Pour moi, ç’a commencé de même; c’était de faire rire mes chums après une partie de hockey ou à l’école. Moi, j’étais gêné comme tout. Il y avait un clown qui se commettait, et ensuite, mon ami disait: "André peut faire bien mieux que ça, il fait Tweety Bird". Moi, je venais rouge-mauve, et je le faisais. Ensuite, je me suis aperçu que ça faisait pas mal rire les chums et tout ça! , raconte l'artiste avec un sourire pétillant.

En secondaire un, c’est là que j’ai commencé à faire des spectacles. Et je me suis dit: je vais me faire des amis avec ces imitations-là. Une citation de :André-Philippe Gagnon

De Loretteville au Tonight Show

Il y a 36 ans, le 13 novembre 1985, André-Philippe Gagnon devenait le premier Québécois à être invité au Tonight Show de Johnny Carson. C’est-tu hier ou avant-hier? évoque l’artiste qui n’oubliera jamais cette occasion unique d’interpréter son désormais célèbre numéro consacré à la chanson We Are the World. Il y imitait notamment Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen et Stevie Wonder.

Dans son nouveau spectacle intitulé Monsieur tout le monde, André-Philippe Gagnon enchaînera pas moins de 80 imitations de personnalités connues, dont une majorité de chanteurs. Patrice Michaud, Hubert Lenoir, Julien Clerc, Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, David Bowie et Mick Jagger seront de sa galerie de personnages.

Robert Charlebois sera imité par André-Philippe Gagnon pour la toute première fois. (archives) Photo : Radio-Canada / Karine Dufour

Dubois et Charlebois

Pour la première fois sur scène, il interprétera Claude Dubois et Robert Charlebois. L’artiste avoue avoir étudié particulièrement longtemps, la voix de Charlebois avant de trouver le ton juste.

Lui, c’est pas Bob Dylan qui a été son influence, c’est plus Jim Morrison. Alors ça m’a mis sur une piste pour me rendre à Conception, la chanson de Robert Charlebois .

André-Philippe Gagnon réfléchit déjà aux versions française et américaine de ce spectacle qu’il promènera d’abord au Québec.

Je m’amuse beaucoup encore. Ça paraît! "J’ai la pêche" pendant le spectacle, et j’espère juste être contagieux! , conclut-il avec un rire communicatif.

Monsieur tout le monde sera présenté au Théâtre St-Denis de Montréal, les 25, 26 et 27 novembre, et au Théâtre Capitole de Québec, du 2 au 5 et du 8 au 11 décembre.