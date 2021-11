Ubisoft s’installe à Sherbrooke

L'annonce a été faite mardi matin en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon et de la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin. Le cofondateur et PDGprésident-directeur général du groupe Ubisoft, Yves Guillemot, était également présent.

Ce sera le quatrième studio de création de l'entreprise française. Il verra le jour en 2022 au centre-ville de Sherbrooke, mais le lieu exact n'est pas arrêté encore.

Au total, 80 emplois seront créés dans les trois premières années et 250 dans les dix prochaines années.

Avec le studio de Sherbrooke, Ubisoft poursuit sa mission d’être non seulement un moteur économique important pour l’ensemble des régions du Québec, mais également de continuer à investir dans les talents et les écosystèmes qui les entourent , a déclaré Yves Guillemot, cofondateur et président-directeur général d’Ubisoft.

Selon ce dernier, le Québec est le troisième pôle du jeu vidéo dans le monde derrière le Japon et la Californie. Au total, l'industrie emploie 13 500 personnes au Québec dont le tiers uniquement chez Ubisoft.

Nous prévoyons investir 950 millions de dollars au Québec d'ici 2030. Chaque année, plus d'une centaine de nouveaux emplois seront créés en région. Une citation de :Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft

La nouvelle directrice d'Ubisoft Sherbrooke, Nathalie Jasmin Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

L'entreprise a également annoncé la création d'un programme d'investissement de 17 millions de dollars dans les différents programmes du groupe comme Ubisoft Éducation, Ubisoft Entrepreneur.es et La Forge qui sont au service de la formation des jeunes, de l’entrepreneuriat et de l’innovation .

Au total, Ubisoft emploie 20 000 personnes dans le monde, dont 5000 au Québec. L'entreprise a des studios à Montréal, Québec et Saguenay. L'entreprise est notamment derrière les jeux Just Dance, Splinter Cell, Assassin’s Creed, Les Lapins crétins, qui sont joués par plus de 400 millions de joueurs dans le monde.