Gaspé Énergies : un jugement favorable mais de portée limitée

La décision est tombée lundi. Même s'il a été échoué, ce premier test juridique de la Loi sur les hydrocarbures aura finalement moins d’importance que le test politique.

Québec a fait savoir il y a quelques semaines qu’il entendait mettre fin à l’exploitation d’hydrocarbures.

Le projet de loi sur le nouveau cadre législatif sur les hydrocarbures sera déposé le plus rapidement possible, indique le Cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la décision de la Cour du Québec, qui rend inopérant l’article 23 sur la protection des milieux hydriques dans l’analyse du dossier de Gaspé Énergies. Même si Gaspé Énergies obtient un permis dans le cadre législatif actuel, le forage exploratoire ne pourra plus mener à une exploitation lorsque la loi sera adoptée.

Au Cabinet du ministre, on précise toutefois que les deux dossiers seront traités de manière séparée.

On ajoute être tout de même déçu de la décision du juge.

Bien que le jugement de la Cour du Québec ne s’applique qu’à la demande de Gaspé Énergies, le juge Christian Boutin a estimé que l’article 23 sur la protection des milieux hydriques était inopérant pour des motifs qui relèvent de la Loi sur les règlements.

Le projet de réglementation n’a en effet jamais été publié avant son adoption ni fait l’objet de consultations. Théoriquement, la réglementation pourrait à nouveau être contestée sur les mêmes bases.

Réactions en Gaspésie

Pour Pascal Bergeron, porte-parole d'Environnement vert plus, les chances que le forage du gisement Galt se réalise sont presque nulles.

L’importance du jugement est donc à relativiser, selon Environnement vert plus Ce que le gouvernement va envoyer à la compagnie, c’est : ”regardez, on est en processus de révision législative, et de toute façon, on va abroger la loi sur les hydrocarbures, on va reprendre toutes les licences d’exploration et votre demande va tomber à l’eau par un processus législatif qui va démarrer d’un instant à l’autre” , commente Pascal Bergeron.

L’analyse est aussi partagée par le Centre québécois du droit à l’environnement ( CQDE Centre québécois du droit à l’environnement ) qui était parti intéressé lors du procès qui s’est déroulé en mars dernier.

Le Centre a aussi réalisé une étude sur le droit du Québec de ne pas verser de compensation financière aux compagnies d’exploration. Toutefois, en octobre dernier, le ministre Julien a rejeté l’idée de ne pas verser de compensation.

De son côté, le regroupement citoyen Ensemble pour un avenir durable du Grand Gaspé rappelle les risques importants pour l'environnement et la population associés au projet Galt de Gaspé Énergies.

Selon l'organisme, la proximité du projet de forage avec un milieu hydrique a toujours été une raison suffisante pour que Jonatan Julien refuse de donner son consentement au projet.

Pour Lise Chartrand, présidente et porte-parole du Regroupement Ensemble pour un avenir durable du Grand Gaspé, les risques étaient réels et auraient pu avoir des conséquences graves pour la baie de Gaspé. C’est la pêche, c’est la qualité de l’eau potable, c’est l’industrie touristique.

Gaspé Énergies a toujours soutenu que les risques de contamination de l'eau du projet Galt étaient faibles. L’entreprise a indiqué qu’elle souhaitait analyser le jugement avant de le commenter.