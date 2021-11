Dur réveil en Colombie-Britannique à la suite des inondations

Dur réveil en Colombie-Britannique mardi, où les pluies torrentielles et les inondations dans le sud de la province ont forcé des milliers de personnes à évacuer leur logement et bloqué d'importantes routes.

Mardi matin, 20 000 foyers étaient toujours privés d'électricité dans le sud-est de la Colombie-Britannique, selon BC Hydro. Des Britanno-Colombiens sont par ailleurs privés de réseau cellulaire à cause des intempéries.

Si la pluie s'est atténuée dans plusieurs régions du sud de la province, Environnement Canada lance toutefois des alertes de neige, notamment entre Hope et Merritt, la région la plus durement touchée par les inondations.

Des résidents regardent l'eau qui s'accumule dans les rues de Merritt. Toute la municipalité est touchée par un ordre d'évacuation. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Tous les résidents de Merritt ont d'ailleurs été contraints de quitter leur domicile et de se rendre vers Kamloops ou Kelowna en raison du débordement des rivières et de l'effondrement du système de traitement des eaux. Au total, 7000 personnes de cette municipalité de l'intérieur de la province sont déplacées vers Kamloops et Kelowna.

Plus au sud, à Princeton, 295 résidences ont été évacuées, et 300 sont sur le pied d'alerte.

Le système de traitement des eaux n’est plus fonctionnel, annonce le maire de la municipalité, Spencer Coyne. Il s’agit de notre priorité à l’heure actuelle : avoir de l’eau.

Un avis de faire bouillir l'eau potable était précédemment en vigueur et la population avait été appelée à limiter l'utilisation de la chasse d'eau pour réduire la pression sur le système de traitement des eaux.

La Ville de Princeton, en Colombie-Britannique, a subi d'importantes inondations. Photo : Offerte par Misty Oceanna

Vallée du Fraser : écoles fermées et état d’urgence

Dans la vallée du Fraser, les écoles d'Abbotsford sont fermées mardi, et une partie de la municipalité de 160 000 habitants située à l'est du Grand Vancouver fait l'objet d'un ordre d'évacuation.

Les écoles de Hope, de Chilliwack et de Mission sont également fermées.

La Ville d'Abbotsford a déclaré l’état d’urgence lundi.

Plus de 80 familles ont trouvé refuge au centre de réception établi à l’aéroport de la ville, affirme le maire, Henry Braun. C'est un moment de stress et d’incertitude pour les gens qui sont touchés.

Notre priorité est la sécurité des résidents d’Abbotsford. Toutes les ressources sont déployées. Une citation de :Henry Braun, maire d’Abbotsford

Abbotsford n’est pas au bout de ses peines. Il fera soleil pour les prochains jours, alors les gens croient que c’est terminé. Ce n’est pas terminé. L’eau contenue d’affluer et de monter , affirme le maire.

Un fermier d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, tire une chèvre dans un enclos inondé. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

La région la plus inondée, Sumas Prairie, comporte de nombreuses fermes. La priorité est la sécurité des résidents, mais j’ai déjà à l’esprit le bétail et la volaille, puisque nous sommes le premier producteur d'œufs au Canada , dit Henry Braun. Il y a beaucoup de vaches, de poules et de porcs dans cette prairie.

Routes détruites

Le réseau routier du sud de la Colombie-Britannique est lourdement touché par les inondations.

Si la pluie a, par endroits, transformé des routes en véritables rivières, la crue des eaux et des glissements de terrain ont détruit des portions de routes importantes.

Une portion de la route Malahat, la plus importante route nord-sud de l'île de Vancouver, est détruite. Photo : Ministère des Transports de la C.-B.

Une portion de la route Coquihalla, l’axe principal qui relie le Grand Vancouver à l'intérieur de la province vers l’Alberta, a notamment été emportée par les eaux.

Précipitations d'un mois en quelques jours

Certains endroits entourant la vallée du Fraser ont reçu bien au-delà de 200 millimètres de pluie depuis dimanche.

C’est énorme , affirme le météorologue d'Environnement Canada Armel Castellan. On peut [même] parler en centimètres, et plus en millimètres, tellement c’est gros.

Des records journaliers, voire mensuels, ont été battus à certains endroits, soutient le météorologue, précisant que le mois de novembre est généralement le plus pluvieux.

C’est recevoir [la pluie] du mois de novembre tout entier en 24 ou 36 heures. C’est 30 fois plus que ce qu'on devrait avoir. Ça déboussole. Une citation de :Armel Castellan, météorologue à Environnement Canada