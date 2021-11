D’autres travaux de nettoyage à venir dans le ruisseau près de l’usine de Lac-à-la-Pêche?

Sans mentionner le montant précis de ce nettoyage, la Ville indique qu’ils ont été réalisés à l’intérieur du budget de 800 000 $, provenant de la réserve financière pour l’eau potable .

Le nettoyage du ruisseau a été entamé après qu’un citoyen ait tiré la sonnette d’alarme sur cette situation. André Berthiaume a découvert des poissons morts dans un cours d’eau qui traverse ses terres agricoles et constaté que de la boue provenant de l’usine s’y accumulait.

Son cri du coeur a notamment permis d’apprendre que le ministère de l'Environnement avait émis cinq avis de non-conformité à la Ville de Shawinigan depuis janvier 2020 en lien avec cette usine de filtration des eaux usées.

La Ville avait jusqu’au 15 novembre pour finir cette première phase de travaux, comme entendu avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Une prolongation avait été accordée afin de permettre à la Ville de Shawinigan de nettoyer la plus grande surface possible le long du ruisseau, tout en protégeant la tortue des bois , rappelle la Ville par voie de communiqué.

Shawinigan remettra un bilan de cette opération au ministère de l’Environnement. Une analyse de la situation sera complétée et elle pourra servir à déterminer les actions qui pourront être menées en 2022 , indique la Ville.

Encore beaucoup de travail à faire, selon André Berthiaume

André Berthiaume, propriétaire d'une terre située près de l’usine de filtration de l’eau potable, n’est pas satisfait des travaux effectués par la Ville.

Les travaux ne sont pas complétés et sont loin de l’être. Une citation de :André Berthiaume

André Berthiaume est propriétaire d'une terre agricole à Shawinigan. (30 août 2020) Photo : Radio-Canada

Dans la petite partie réputée nettoyée, hier midi, et je vous dis ce que j’ai vu, il y en a encore de la boue et l’usine produit encore de la boue , a-t-il déclaré en entrevue à l’émission Toujours le matin. Selon lui, la boue qui se trouverait encore dans le ruisseau est contaminée, car rien ne lui indique que le procédé utilisé à l’usine a changé.

André Berthiaume demande au maire Michel Angers de tenir une consultation publique à ce sujet et souhaiterait aussi rencontrer le ministre de l’Environnement.

Rencontre entre le maire et le ministre de l’Environnement

En entrevue à l’émission Toujours le matin, le maire de Shawinigan a déclaré qu’il aura une rencontre avec le ministre québécois de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, au sujet de l’usine du lac à la Pêche.

On va faire le suivi de tout ce qui s’est passé et qui a fait beaucoup de vagues lors de la dernière campagne électorale. Une citation de :Michel Angers, maire de Shawinigan

Sans avoir de date précise, il affirme que la rencontre aura lieu à court ou moyen terme , dès le retour du ministre de l’Europe.

La Ville mentionne par ailleurs que de l’équipement a été installé sur les rives du ruisseau pour le protéger contre l’érosion.