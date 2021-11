Les 80 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour leur 3e dose de vaccin

À partir de mardi, les personnes âgées de 80 ans et plus peuvent prendre leur rendez-vous pour obtenir leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19. Elle n’est pas obligatoire, mais elle est recommandée à titre préventif.

Elles peuvent aussi se rendre dans les centres de vaccination sans rendez-vous pour obtenir leur troisième dose.

Le 18 novembre, ce sera au tour des personnes âgées de 75 ans et plus; puis, le 23 novembre, les 70 ans et plus pourront également prendre rendez-vous pour leur dose de vaccin.

À partir du 25 novembre, les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin AstraZeneca pourront elles aussi recevoir une dose supplémentaire de vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna) pour renforcer leur immunité.

C’est ce qui va faire la grande différence entre le fait qu’on va avoir une cinquième vague ou non , affirme la Dre Cécile Tremblay, microbiologiste-infectiologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal. C’est important de continuer à soutenir les efforts, pour que le reste de la population se fasse vacciner, et ne perde pas son immunité , ajoute-t-elle.

Les experts du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) avaient recommandé au gouvernement d’offrir aux personnes de 70 ans et plus une dose de rappel, avait expliqué le ministre de la Santé Christian Dubé. Les experts du CIQ avaient constaté une légère perte d’immunité chez les personnes âgées, notamment celles de 80 ans et plus. La dose de rappel se veut donc préventive.

Mais pour les personnes de moins de 70 ans, les experts du CIQ ne croient pas qu’une dose de rappel soit nécessaire, avait précisé le ministre Dubé la semaine dernière.

Avec les informations de Karine Bastien