Une Winnipégoise dénonce une attente de 26 mois pour une chirurgie

Allison Marion souffre d’ostéo-arthrite. Des activités comme préparer de la nourriture ou prendre une douche sont très douloureuses pour cette femme de 67 ans qui requiert un remplacement de la hanche. Elle prend du Tylenol 3 jusqu’à six fois par jour.

Cependant, la province lui a indiqué qu’elle devra attendre huit mois avant d'obtenir une consultation en chirurgie et 18 mois de plus avant l’opération.

Selon l’association des médecins du Manitoba, Doctors Manitoba, 130 000 personnes dans la province attendent une chirurgie ou une autre procédure médicale reportée à cause de la pandémie.

Sur ce total, 52 000 sont des chirurgies, 41 000 des procédures d'imagerie diagnostique et 35 000 sont d’autres procédures telles que des endoscopies, des mammographies ou des tests d’allergie, selon l’association.

La semaine dernière, la ministre de la Santé a annoncé l’annulation d'autres interventions chirurgicales afin d'augmenter la capacité des unités de soins intensifs qui reçoivent les personnes atteintes de COVID-19.

Mes pensées et mes prières sont avec vous et tout membre de votre famille, ou ami, ou parent qui avez vu reporter leur chirurgie ou leur test diagnostique , a déclaré Audrey Gordon, lors d’une conférence de presse, lundi.

Mme Marion croit que ces commentaires sont inutiles. Ça ne va pas me placer sur la liste plus rapidement. Ça ne va pas me faire arrêter de prendre du Tylenol. Ça ne va pas me permettre de prendre une longue douche chaude ou un bain , lance-t-elle.

Une fois sur deux, je ne dors même pas dans mon propre lit parce que c’est trop inconfortable. Des pensées et des prières sont inutiles pour moi , ajoute Allison Marion.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a promis de créer un groupe de travail pour s’attaquer à ces retards. Celui-ci ne commencera pas son travail avant le discours du trône du 23 novembre, selon Audrey Gordon.

Elle ajoute que la province a réservé 50 millions de dollars dans son budget pour s'attaquer à ces délais, et que certains de ces fonds iront vers le groupe de travail.

La province a aussi publié un appel d’offres pour des prestataires de certaines des procédures annulées.

Avec les informations de Rachel Bergen, Marianne Klowak et Cameron MacLean