Des travailleurs d’IOC manifestent à Sept-Îles pour contester la vaccination obligatoire

Depuis le 30 octobre, en conformité avec la légalisation fédérale, la vaccination contre la Covid-19 est obligatoire pour les employés de l’entreprise IOC qui empruntent un lien ferroviaire ou aérien dans le cadre de leur travail. Une mesure qui s'applique également aux employés d’IOC responsables des opérations portuaires, ferroviaires et maritimes.

Des travailleurs contestent cette obligation.

Employé de la compagnie minière IOC et l’un des instigateurs de la manifestation, Frédéric Duke estime que l'obligation d'être vacciné va trop loin. Toutefois, il dit comprendre les exigences de son employeur puisque l'entreprise doit se plier aux mesures décrétées par le gouvernement fédéral.

Est-ce qu'on peut être contre les entreprises? Non, absolument pas. Elles ont fait la job que le gouvernement a implanté, ce n’est pas de leur faute. Il ne faut pas être frustré contre ces compagnies-là. On aime tous notre job, on veut tous travailler, mais on nous empêche de le faire.

Afin de faire connaître leur désaccord, plusieurs employés de la minière manifestent pacifiquement tout au long de la journée devant leur lieu de travail.

Plus de détails à venir

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe