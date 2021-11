L’arrêt de production chez Domtar a des impacts sur les producteurs de bois

En effet, l'entreprise a annoncé qu'elle cessait l'achat de bois au moins jusqu'au 6 décembre prochain parce que les activités de la pulperie sont arrêtées. Avant l'accident, on livrait entre 200 et 250 voyages [de bois] par semaine à l'usine. On est arrêté depuis une semaine. Ce sont des stocks qui s'accumulent sur les bords de chemin. Ça oblige les producteurs à planifier autrement leurs coupes de bois pour l'hiver parce qu'on ne peut pas accumuler indéfiniment des stocks sur les bords de chemin. Le bois, c'est un produit qui se conserve un certain temps, mais qui finit par se dégrader , explique le président du Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec, André Roy.

Le contrat qui lie Domtar aux producteurs de bois de l'Estrie varie entre 12 et 13 millions de dollars par année. C'est extrêmement important. Pour la période d'automne et d'hiver, c'est au moins 500 producteurs qui sont affectés par cet arrêt de livraison. Chaque mois qui passe, c'est 1,5 million de dollars de moins pour les producteurs , soutient M. Roy.

Si [les conséquences] de l'accident perdurent, ça poserait de sérieux problèmes de planification aux producteurs de bois, ça poserait des problèmes financiers aussi. Une citation de :André Roy, président du Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec